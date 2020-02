Guai in vista per Adriana Volpe, una delle favorite alla vittoria del Grande Fratello Vip. Il marito Roberto Parli, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni di fuoco contro la moglie attraverso le pagine del settimanale 'Chi'. Scendendo nel dettaglio, l'imprenditore ha detto di essere deluso dall'atteggiamento della concorrente del GF Vip, apparsa troppo complice del modello Andrea Denver.

Roberto Parli deluso da Adriana

Adriana Volpe è entrata nell'occhio del mirino per alcuni suoi atteggiamenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

La conduttrice non ha mai nascosto di avere un fortissimo feeling con Andrea Denver. Il rapporto tra di loro, infatti, si è consolidato quando il modello ha ammesso di provare una certa attrazione nei confronti della Volpe. A tal proposito, il marito Roberto Parli ha criticato il suo comportamento attraverso il suo profilo Instagram, tanto da apparire molto infastidito dall'amicizia nata tra Andrea e la sua consorte.

Ed ecco, che l'imprenditore ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'Chi', il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ai comandi tra l'altro di questa quarta brillante edizione del GF Vip.

Qui, il padre di Gisele ha chiesto ad Adriana di prestare maggiore attenzione, in quanto a casa ha una famiglia da difendere e proteggere. Infine, Parli è apparso molto arrabbiato per i chiacchiericci sorti attorno allo strano rapporto tra i due inquilini della casa più spiata d'Italia.

Parli infastidito dalla complicità tra Andrea e la Volpe al GF Vip

Parli ha voluto esprimere tutta la sua delusione nei confronti della Volpe attraverso le pagine del settimanale 'Chi'.

Nel dettaglio, Roberto non ha gradito per niente le effusioni che sua moglie si è scambiata con Denver, in occasione della foto del calendario per il GF Vip. Un feeling, che sta facendo soffrire l'uomo, tanto da invitare la moglie a non assumere comportamenti ambigui. L'imprenditore, infatti, sarebbe molto infastidito dal pettegolezzo in circolazione su di un presunto flirt tra Adriana e l'affascinante Andrea.

A tal proposito, il padre di Gisele ha detto di temere per la sua bambina, che frequenta la scuola con queste testuali parole: 'Basta un solo compagno di classe che le dice "tua mamma ha baciato un altro" a farla star male'. Per questo motivo, ha preferito portare la figlia in Svizzera, per superare questo momento molto delicato.

Parole forti, quelle di Roberto, che vive con la Volpe un matrimonio a distanza da ben 14 anni per esigenze di lavoro a Montecarlo. Infine, Parli ha detto di non essere geloso, sebbene sia un uomo innamorato, tanto che il loro sentimento deve essere rispettato. Chissà, se la conduttrice avrà modo di replicare all'intervista del marito nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 2 marzo su Canale 5.