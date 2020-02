Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana su Antena 3, ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena davvero interessanti. In particolare, la Marchesa Isabel proverà a convincere Francisca Montenegro a non mettere fine alla sua vita, dicendole che non è lei la sua nemica, ma è Donna Eulalia ad aver organizzato tutto per fare in modo che si distruggano a vicenda.

Donna Eulalia vorrà l'eliminazione delle sue nemiche

Nel frattempo, Campuzano comunicherà a Eulalia che i suoi piani stanno rallentando e a quel punto la donna dirà al suo sicario di eliminare definitivamente le sue nemiche. Intanto, la matrona incontrerà il sindaco Mauricio Godoy e gli dirà che fino a nuovo avviso i piani contro la madre di Adolfo e Tomas sono sospesi. Poco dopo, Matias Castaneda chiederà a Francisca se ha avuto notizie di suo nonno Raimundo, e la donna dirà all'uomo che ha trovato il modo di localizzarlo.

Però, allo stesso tempo, dirà al marito di Marcela che non potrà fornirgli dettagli al momento e prometterà di informarlo il prima possibile.

Intanto, la marchesa noterà l'astuzia di Rosa che si farà sfuggire un sorriso e poi cercherà di simulare vergogna di fronte a sua suocera. La Solozabal confesserà alla donna di aver seguito il suo suggerimento: proteggere l'amore di suo figlio. Poco dopo Isabel informerà la Montenegro che le sue indagini hanno dato i loro frutti; Eulalia ha simulato la propria morte e non si fermerà finché non le avrà uccise entrambe.

Santos dirà che il colpevole dell'incidente è uno tra Urrutia e Don Ignacio

Don Ignacio Solozabal si sentirà molto a disagio durante il picnic alla Casona, mentre Pablo ringrazierà Carolina per i suoi sforzi e la sua insistenza a rompere il ghiaccio tra di loro. Infatti, il ragazzo dirà che aveva già pianificato la partenza da Puente Viejo insieme alla madre, ma poi ha capito che ci sono altri modi per affrontare la situazione.

Proprio per questo, il Solozabal ringrazierà le sue figlie per la collaborazione e per aver impedito a Pablo di partire.

Poco dopo, Adolfo andrà al municipio da Marta e gli dirà di non essere disposto a perderla e le chiederà di incontrarsi per discutere della questione. Nel frattempo, il giornalista Santos farà ritorno a Puente Viejo e spiegherà ad Urrutia e Don Ignacio che avrà verificato nuovamente le dinamiche dell'incidente. Secondo il resoconto dell'uomo, la vittima non ha potuto attivare la leva attraverso la quale è stato versato il secchio con il ferro incandescente, perché era lontano dall'operaio.

Quindi, il giornalista in conclusione affermerà che il colpevole è uno tra l'Urrutia e il Solozabal.