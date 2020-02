Don Matteo 12, dopo la pausa per il festival, tornerà il 20 febbraio su Rai 1 per la consueta programmazione settimanale. In questo episodio il povero Don Matteo risulterà essere il primo sospettato di un'indagine che sarà seguita dal capitano Anna Olivieri. Su Rai Play, come di consueto, sarà disponibile la puntata per la visione in diretta streaming ed in replica.

Spoiler della puntata del 20 febbraio

Nella puntata che andrà in onda il 20 febbraio, protagonista principale della fiction, che torna alla sua normale programmazione televisiva dopo la pausa sanremese, sarà un caso di tentato omicidio.

Viene investita una donna ucraina e come responsabile dell'incidente automobilistico viene sospettato proprio Don Matteo. La donna è stata investita da un furgone, e secondo le prime indagini, alla guida c'era un uomo che aveva le sembianze del parroco.

A seguire le indagini ci penserà Anna, che sta vivendo un rapporto molto stretto con Sergio. La donna deciderà di andare proprio con lui al matrimonio della cugina, della cui organizzazione si è occupata proprio lei in prima in persona. Spoleto, intanto, è in fermento perché dovrà ricevere una gradita visita.

Il Papa andrà a visitare la piccola cittadina, e Cecchini molto emozionato per l'evento, deciderà di preparare un piatto argentino per dargli il benvenuto.

Repliche su Rai Play della fiction

La puntata di giovedì, oltre ad essere seguita in televisione, potrà essere vista in diretta streaming tramite il sito Rai Play disponibile anche in app scaricabile su tablet, computer o smartphone. Inoltre, sul sito Rai Play esiste un apposita sezione dedicata alla fiction dove sono rese disponibili tutte le puntate in replica, immediatamente dopo la fine della giornata di messa in onda televisiva.

Per poter visionare tutti i video, guardare la puntata del 20 febbraio in streaming e/o vedere le repliche delle puntate precedenti è sufficiente registrarsi gratuitamente e con le credenziali di accesso ottenute si entra nel sito Rai Play e si può visionare tutti i contenuti in esso presenti.

Il pubblico della fiction ha dovuto ha attendere più del dovuto il ritorno di Don Matteo, dopo il Festival di Sanremo, in quanto la puntata di giovedì 13 febbraio è stata rinviata perché era in programmazione sul palinsesto di Rai 1 l'atteso appuntamento calcistico tra il Milan e la Juventus, per il girone della Coppa Italia.

Il 20 febbraio andrà in onda un nuovo episodio dal titolo Non uccidere, in cui oltre all'inchiesta sul parroco, vedremo Cecchini indaffarato con la preparazione dell'asado, piatto argentino realizzato in onore del Papa. Continuano le inchieste ma anche le simpatiche avventure del carabiniere interpretato da Nino Frassica, che questa settimana ne combinerà una delle sue. Per fare questo piatto si comprerà un maialino, lo curerà per cucinarlo, ma alla fine il povero "malcapitato" non finirà nel piatto, ma Cecchini dopo averlo smarrito si lancerà sulle sue tracce per ritrovarlo.