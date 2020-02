Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Antena 3, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il capo squadra della miniera, Maqueda, annuncerà la morte della Marchesa Isabel, proprio dopo l'alleanza con Donna Francisca Montenegro. Nel frattempo, Eulalia Castro sarà convinta che la madre di Tomas e Adolfo De Los Visos sia stata assassinata e deciderà di andare avanti con i suoi piani malvagi.

La donna avrà come obiettivo principale quello di mettere fine alla vita della Matrona.

L'alleanza tra le due dark lady de 'Il Segreto'

Proprio quando la Montenegro sarà sul punto di mettere fine alla vita della Marchesa, quest'ultima convincerà la donna a non ucciderla, e la convincerà che non è lei la sua nemica, ma Eulalia, che vuole distruggerle.

Poco dopo, Matias Castaneda chiederà a Francisca se ha avuto informazioni su suo nonno Raimundo. La donna dirà al marito di Marcela, che avrà trovato un modo per localizzarlo.

Però allo stesso tempo, non potrà fornirgli nessun dettaglio, ma lo informerà il prima possibile. Successivamente, Isabel dirà alla moglie dell'Ulloa che le sue indagini hanno avuto i loro frutti. Infatti, la donna scoprirà che la Castro avrà simulato la propria morte e non si fermerà finché non avrà messo fine alla vita di entrambe le dark lady della soap opera.

Intanto, Pablo rivelerà di aver rinunciato a lasciare il paesino spagnolo di Puente Viejo con la madre, e Don Ignacio ringrazierà le sue figlie per il buon comportamento avuto nei confronti del fratellastro.

Allo stesso modo Adolfo andrà al municipio e dirà a Marta che farà di tutto pur di non perderla. Il giornalista Santos concluderà le sue indagini e avrà sempre più sospetti sul Solozobal e Urrutia.

Poco dopo, Marta dirà a Manuela che tornerà quasi sicuramente a Bilbao, mentre la Marchesa e la Matrona uniranno le loro forze contro Eulalia. Successivamente, Isabel confesserà tutte le sue preoccupazioni al fedele Maqueda, che le dirà, che sarà sempre al suo fianco.

Isabel si fingerà morta e Eulalia sarà pronta a mettere fine alla vita della Matrona

Ad un certo punto, la moglie di Raimundo penserà che la soluzione migliore per eliminare definitivamente il problema della Castro sia quella di fingere la morte della Marchesa. E infatti, con gran sorpresa di tutti, Maqueda annuncerà la morte di Isabel De Los Visos. L'uomo dirà che la donna sarà deceduta dopo aver subito un colpo di pistola.

Intanto, Marcela Del Molino e suo marito saranno ancora turbati per non aver ricevuto notizie su Raimundo Ulloa. Quest'ultimo perderà i sensi nel bosco, a causa dell'eccessiva stanchezza.

Nel frattempo, Rosa Solozobal cercherà di confortare il suo futuro marito per la perdita della madre, e temerà che il loro matrimonio sarà posticipato. Invece, appena Eulalia saprà da Campuzano della morte di Isabel, sarà convinta che la colpevole sia la Montenegro. Proprio per questo, la Castro porterà avanti la sua vendetta e progetterà di uccidere la donna con le sue mani.