Domenica 2 febbraio su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Da Noi...a ruota libera. Il programma condotto da Francesca Fialdini ha ospitato Elisabetta Franchi. La nota stilista durante l’intervista ha parlato della sua infanzia difficile e del successo raggiunto nel mondo della moda. Inoltre, la Franchi non ha potuto fare a meno di parlare della sua vita privata: dalla scomparsa prematura del suo primo marito alla serenità ritrovata con il suo attuale compagno.

Elisabetta Franchi fa chiarezza sullo status sociale del primo marito

Elisabetta Franchi oggi è una stilista affermata nel campo della Moda. La donna deve gran parte del suo successo al suo primo marito Sabatino Cennamo; è stato proprio lui il primo a credere nelle qualità della donna. In merito al suo status social, Elisabetta si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: “Volevo precisare che Sabatino non era un uomo ricco. Quel poco che aveva l’ha dato a me. Con quei soldi ci ho fondato il primo atelier”.

La Franchi ha precisato che i due si erano conosciuti sul posto di lavoro: Sabatino era un amministratore delegato, lei una semplice commessa.

Con molta emozione in volto, Elisabetta Franchi ha confessato alla conduttrice Rai di essere stata molto male per la prematura scomparsa del marito. L’uomo è venuto a mancare a causa di un tumore, qualche anno prima che la donna diventasse una stilista affermata.

In un recente documentario sulla vita di Elisabetta Franchi trasmesso su Real Time, la stilista ha confessato di essere stata molto arrabbiata per il destino che gli ha riservato la vita: “Lavoravamo tutti i giorni a livelli disumani. Sono arrabbiata perché lui non è riuscito a vedere la realizzazione di questo sogno”.

Elisabetta Franchi oggi ha ritrovato il sorriso

Sebbene Elisabetta Franchi sia una donna segnata dal dolore di un grave lutto, oggi ha ritrovato il sorriso dal punto di vista sentimentale.

Dopo la scomparsa di Sabatino, la nota stilista ha incontrato nuovamente Alan Scarpellini, con cui aveva vissuto una storia d'amore durante l'adolescenza. I due a distanza di anni si sono ritrovati ed hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra.

Dalla relazione tra Elisabetta ed Alan è nato Leone, che ha sei anni. La Franchi dal suo primo matrimonio con Sabatino Cennamo ha avuto una figlia di nome Ginevra. La primogenita della Franchi, che oggi ha 13 anni, ha perso il papà quando aveva solo un anno e mezzo. L’intervista di Elisabetta Franchi ha commosso il pubblico presente in studio; anche sui social network la stilista ha riscosso un grande successo per il suo esempio di tenacia, forza e dolcezza.