Martedì 4 febbraio, dalle ore 20:35 su Rai 1, andrà in onda la prima puntata della settantesima edizione del Festival di Sanremo. A condurre questo importante evento ci sarà Amadeus, uno dei conduttori più amati della Rai. Come annunciato da egli stesso, in ogni puntata verrà affiancato da alcune donne del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della moda. Nella prima serata prevista per domani vi saranno Diletta Leotta (giornalista sportiva di DAZN) e Rula Jebreal, giornalista palestinese che è stata nei mesi scorsi al centro delle polemiche proprio in seguito all'annuncio della sua partecipazione al Festival.

Festival di Sanremo, Fiorello e Tiziano Ferro ci saranno in tutte e cinque le serate

Come annunciato dallo stesso Amadeus, in ogni serata sarà poi affiancato da due personaggi molto amati dal pubblico. Il primo è il suo grande amico Fiorello, che in questi giorni è spesso intervenuto per difendere il conduttore da coloro che lo accusavano di sessismo. Il secondo è Tiziano Ferro, che in ogni puntata si esibirà in alcuni grandi successi della storia della musica italiana.

Entrambi non sono alla loro prima volta sul palco dell'Ariston: Fiorello è stato ospite nel 2018 (quando il conduttore era Claudio Baglioni), ma ricordiamo che aveva partecipato anche come concorrente nel 1995; l'ultima partecipazione di Tiziano Ferro è invece stata nel 2017, sempre come ospite, mentre il cantante di Latina non ha mai partecipato in gara al Festival.

Per quanto riguarda il regolamento, nel corso della prima serata si esibiranno 12 dei 24 cantanti in gara; al termine di tutte le esibizioni verrà stilata una classifica di gradimento che sarà definita sulla base dei voti della giuria demoscopica. Inoltre nella lunga diretta si esibiranno anche 4 degli 8 cantanti delle giovani proposte, che si sfideranno in dei duelli; i due che passeranno andranno avanti nella competizione, mentre chi perderà sarà eliminato.

Anche in questo caso a votare sarà la giuria demoscopica.

Sanremo, gli ospiti della prima serata

Diversi gli ospiti che sono già stati annunciati per la prima serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Grande attesa per il ritorno di Albano e Romina Power, coppia musicale che ha scritto pagine importanti del Festival: la coppia ha partecipato in gara per cinque volte, vincendo l'edizione del 1984 (con il brano 'Ci Sarà) a arrivando sul podio in altre tre occasioni.

Nel corso dell'ospitata di domani sera canteranno un loro brano inedito, scritto da Cristiano Malgioglio.

All'Ariston è atteso poi il cast del film di Gabriele Muccino intitolato 'Gli anni più belli'; saliranno sul palco Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart. Ci sarà inoltre la cantante Emma Marrone, che sarà protagonista di un altro momento musicale molto atteso; la cantante lanciata da 'Amici', infatti, si esibirà con alcuni pezzi del suo album 'Fortuna'.

Non è da escludere, infine, che nel corso delle prossime ore possano essere annunciati nuovi ospiti che calcheranno il palco più ambito d'Italia.