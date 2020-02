Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, concorrenti del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini si sono baciati appassionatamente. Alla fine dopo mezze dichiarazioni, sguardi intensi e avvicinamenti entrambi non hanno resistito alla forte attrazione che li lega. Sabato notte mentre gli altri inquilini della casa erano già andati a letto, i due sono rimasti soli in giardino e sotto le coperte si sono scambiati un intenso bacio. Da diversi giorni ormai il figlio di Eleonora Giorgi e l'influencer di Instagram erano sempre più vicini.

Sabato si sono lasciati andare mettendo da parte i mille dubbi e le tante paure degli scorsi giorni. Ad essere incerta era soprattutto Clizia Incorvaia reduce da un'esperienza d'amore non troppo felice. Il suo matrimonio con il leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina è terminato tra veleni e accuse reciproche, che hanno coinvolto anche l'attore nonché testimone di nozze e migliore amico di Sarcina, Riccardo Scamarcio. Lui e Clizia si sarebbero baciati. Più volte la fashion blogger ha parlato nella casa della sua tormentata storia d'amore passata.

Ma ecco come si è arrivati al tanto sospirato bacio di ieri notte.

Attrazione irrefrenabile tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Più volte Clizia Incorvaia ha confessato di sentirsi ancora molto ferita e dubbiosa nei confronti degli uomini. Per questo aveva rifiutato alcune settimane fa il corteggiamento dello spagnolo Ivan Gonzalez. Non ha mai nascosto però un certo interesse nei confronti di Paolo Ciavarro.

Una spinta affinché si lasciassero andare è stata data sicuramente da Eleonora Giorgi, e dalle parole dette quando venerdì scorso entrò nella casa per fare una sorpresa al figlio. L'attrice ha svelato di aver detto a suo figlio Paolo che nella casa del Gf Vip le sarebbe piaciuta sicuramente una ragazza. Con lei avrebbe legato tanto e in effetti è stato davvero così. La ragazza a cui si riferiva Eleonora è proprio Clizia.

A lei la Giorgi ha fatto un sacco di complimenti dicendole che è una ragazza candida e molto intelligente. Non sono poi mancati i complimenti per il figlio. Eleonora gli ha detto che è un ragazzo d'oro e che li sta facendo sognare. Dunque con la benedizione della mamma felicissima per entrambi, c'è stato un appassionato bacio. Intanto, nella casa gli altri inquilini ancora non hanno scoperto ancora niente e continuano a fare sempre la stessa domanda sia a Clizia che a Paolo. "Vi siete baciati oppure no?" Per ora nessuno dei due ha svelato la verità. Che sia sbocciato un nuovo amore? Non resta che aspettare come andranno le cose tra i due.

E come recita un noto proverbio se son rose fioriranno.