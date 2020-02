Stasera, 24 febbraio 2020, andrà in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Il reality sarà in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Wanda Nara e Pupo. La puntata di questa sera sarà ricca di colpi di scena. Nella Casa entreranno infatti due nuovi concorrenti e non solo... Si scoprirà chi delle tre nuove ragazze (Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati) rimarrà all'interno della Casa più spiata d'Italia e chi, invece, dovrà abbandonarla. Inoltre, a seguito delle affermazioni fatte da parte di Clizia durante la settimana, che hanno portato il Gf ad annullare il televoto, si scoprirà quali sono i provvedimenti presi in merito dal Grande Fratello.

Nuovi ingressi all'interno del Grande Fratello: Valeria Marini e un nuovo concorrente

Questa sera all'interno della Casa più spiata d'Italia entreranno due nuovi concorrenti. La prima, come annunciato la scorsa settimana dallo stesso Alfonso Signorini, è la showgirl stellare Valeria Marini. Questa volta la Marini entrerà nella Casa non per un confronto o per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, bensì per diventare una concorrente a tutti gli effetti. Questa sarà la seconda volta per la Marini al GF Vip, che aveva già partecipato come concorrente durante la prima edizione del reality.

Questa puntata però sarà ricca di colpi di scena e infatti a varcare la porta rossa ci sarà anche un altro concorrente, del quale per ora non si conosce il nome: sappiamo solamente che sarà un uomo

Provvedimenti per Clizia in arrivo

Durante la settimana una pesante lite è scattata all'interno della Casa tra due concorrenti: Clizia Incorvaia e Andrea Denver. Quest'ultimo durante la diretta di venerdì ha nominato la ragazza, con la motivazione che, essendo Clizia una delle favorite all'interno della Casa, non avrebbe rischiato di andare al televoto.

Così però non è stato perché, contro le previsioni di Andrea, Clizia è finita al televoto di questa settimana, accompagnata da Paola, Antonella e Andrea Montovoli. La nomination non è andata giù alla Incorvaia, la quale ha attaccato duramente il ragazzo usando anche parole abbastanza dure, ad esempio definendolo ''pentito'', ''Buscetta'' ... oltre ad affermare che lei non vuole avere nulla a che fare con uno come lui.

Questo atteggiamento ha indignato non solo il pubblico da casa, ma anche gli sponsor e gli autori del Grande Fratello. Subito alcuni sponsor hanno infatti preso le distanze. Gli autori della trasmissione hanno pubblicato ieri la notizia che il televoto di questa settimana è stato annullato e hanno comunicato sui propri social che stasera sarà preso un provvedimento.

Non ci resta che aspettare stasera per scoprire di cosa si tratti e quali altre novità ci riservi il Grande Fratello Vip.