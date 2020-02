Valeria Marini lunedì 23 febbraio ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip dopo che, già in diverse occasioni, era entrata per alcuni confronti con Rita Rusic. La showgirl ha avuto modo di confessare il suo difficile passato agli altri coinquilini, dopo essere stata spintonata da Antonella Elia al culmine di una lite. La gieffina ha detto di aver già subito questo in passato.

GF Vip, Valeria Marini piange dopo lo spintone di Antonella Elia

Negli ultimi giorni, i gieffini hanno dovuto recitare in alcune scene di un film creato ad hoc da Fabio Testi.

La prova ha scaldato ulteriormente gli animi, già provati da quanto accaduto a Clizia Incorvaia, ed Antonella Elia e Valeria Marini hanno avuto un acceso scontro. Le due donne si sono scontrate con termini molto accesi, fino al punto in cui Antonella ha spintonato Valeria allo scopo di allontanarla, poiché era esasperata dalla sua presenza.

A questo punto la Marini ha chiamato a voce alta gli autori del Grande Fratello Vip, chiedendo loro di intervenire. Sebbene al momento non si sappia nulla sui possibili provvedimenti presi dagli autori dopo il gesto di Antonella, Valeria non è riuscita ad accettare lo spintone.

Infatti, il gesto della Elia ha rievocato nella showgirl dei momenti difficili del suo passato. In giardino insieme a Licia Nunez, Sossio Aruta e Paolo Ciavarro, Valeria è scoppiata a piangere raccontando di aver subito già attacchi di questo tipo in passato.

Valeria Marini: 'Non voglio le mani addosso pubblicamente'

In un momento di sfogo con gli altri gieffini, Valeria ha detto di non accettare che qualcuno le metta le mani addosso pubblicamente.

Tra le lacrime, la Marini si è lasciata andare ad un'altra confessione, raccontando di non accettare un atteggiamento del genere dopo aver subìto mani addosso nel passato: "Mi va di piangere perché non voglio le mani addosso. In passato le ho subite e ora non mi va di subirle pubblicamente". Paolo, Licia e Sossio hanno consolato la nuova arrivata, anche se Valeria non ha voluto approfondire la questione e non ha specificato da chi ha subìto queste aggressioni nel passato.

La Marini ha detto che aveva voglia di piangere, dunque i gieffini hanno rispettato la decisione della showgirl confortandola in questo momento così difficile per lei.

Di certo Valeria Marini, pur essendo entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip, ha già dovuto affrontare diversi litigi ed è normale che si lasci andare a degli sfoghi. Durante la puntata di lunedì 2 marzo, certamente quanto accaduto non potrà essere trascurato dagli autori, così come non sono passate inosservate le dure dichiarazioni di Clizia Incorvaia durante la scorsa settimana. La gieffina, infatti, è stata squalificata.

Non si può quindi escludere che accada la stessa cosa con Antonella Elia, soprattutto se lo spintone - come sembra - c'è stato veramente.