Pago è tornato alla sua vita lontano dalle telecamere del Grande Fratello Vip 4: in attesa di scoprire cosa racconterà ai microfoni di Verissimo, trasmissione nella quale sarà ospite con Serena Enardu durante la puntata di sabato 29 febbraio, il cantautore ha scelto il suo profilo Instagram per rivolgersi direttamente ai suoi sostenitori. Pago, all'interno delle mura di Cinecittà, ha avuto la possibilità di confrontarsi e ritrovare definitivamente la sua fidanzata, perso durante l'esperienza a Temptation Island Vip, ma per lui il reality ha rappresentato una rinascita anche dal punto di vista artistico.

Per tale ragione, Pacifico ha reso noti i suoi pensieri più intimi a tutti coloro che lo sostengono e lo apprezzano: adesso che i primi passi verso il miglioramento sono stati fatti, tocca andare avanti senza sbagliare più.

Pago: 'Scelgo che colore dare a questa benedetta vita'

'Sono qui che guardo, scelgo, insieme a tutti voi che colore dare a questa benedetta vita', ha affermato Pago sul suo profilo Instagram aggiungendo che tutto ha ripreso a funzionare. 'Il primo passo è stato fatto, il cammino è ripreso, devo solo continuare e non sbagliare le tonalità', ha proseguito il cantante che ha voluto rendere partecipi i numerosi follower dello stato d'animo che lo sta accompagnando nei primi giorni di libertà ritrovata.

Se adesso Pacifico può dirsi sereno, anche se ha ammesso che per parlare di matrimonio con Serena è ancora presto perché ci sono dei punti di domanda ancora da dissipare, pare che l'ex gieffino voglia riprendere in mano anche le fila della sua carriera. 'In questi lunghissimi mesi ho imparato ad avere pazienza', ha proseguito Pago che ha aggiunto di aver imparato a non giudicare sperando, allo stesso modo, che gli altri non siano frettolosi a giudicare lui, molto probabilmente facendo riferimento al suo perdono concesso a Serena.

'Ho imparato soprattutto che si deve amare', ha infatti continuato il cantante, il quale ha aggiunto che nella vita si può sbagliare ma si deve anche sapere perdonare, ed è quello che lui ha fatto ricevendo anche qualche critica fuori e dentro la casa del GF Vip.

Pago non ha mai smesso di credere nell'amore

Secondo Pago tutti hanno la possibilità di risollevarsi facendo affidamento sulle persone che davvero si amano e su coloro che, allo stesso modo, sono capaci in ogni circostanza di far sentire la propria presenza ed affetto.

'Ho imparato che la felicità sta nello smettere mai di credere nel bene e nell’amore', ha concluso il cantante che ha voluto salutare i suoi sostenitori con un messaggio che di certo è denso di significato e che avrà reso Serena molto felice.

La coppia, che pare più unita che mai, avrà tutto il tempo per costruire il futuro, mattoncino dopo mattoncino. Sia Pago che Serena sembrano intenzionati a far tesoro degli errori passati e, di sicuro, tutti e due hanno voglia di una vita tranquilla e piena di amore e comprensione.