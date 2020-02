Lunedì 2 marzo andrà in onda su Rai 1 alle ore 15:40 l'episodio 96 de Il Paradiso delle Signore 4.

Angela dopo la delusione ricevuta da Riccardo riceverà finalmente una buona notizia: l'avvocato vuole incontrarla in quanto ha notizie di suo figlio. La giovane sarà felice di ciò, ma la situazione potrebbe risultare più complicata del previsto. Cosa sarà successo al figlio della giovane Barbieri?

La convivenza tra Adelaide e Umberto è sempre più tesa

Come abbiamo visto negli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore 4 la contessa di Sant'Erasmo ha deciso di acquistare dal cognato villa Guarnieri in modo tale che l'abitazione di famiglia non sarebbe stata venduta a degli sconosciuti.

Umberto e Adelaide saranno quindi obbligati ad una convivenza forzata e la tensione tra la ex coppia sarà palpabile. Marta e Riccardo decideranno di organizzare una cena di famiglia per fare in modo che il padre e la zia abbiano la possibilità di chiarirsi.

Dalle Anticipazioni Tv apprendiamo che il piano dei fratelli Guarnieri non avrà l'esito sperato: la contessa infatti inviterà alla cena di famiglia Achille Ravasi. Umberto non si farà intimidire dalla presenza dell'amico di Adelaide e cercherà di far capire alla cognata quanto lei sia ancora importante nella sua vita.

La contessa di Sant'Erasmo si troverà quindi tra due fuochi: da una parte l'uomo che ama - ma che ha tradito la sua fiducia - e dall'altra un uomo a cui non ha mai dato una possibilità. Nei prossimi episodi Adelaide farà un passo verso uno dei due.

Nell'episodio 96 de Il Paradiso delle Signore 4 Clelia confesserà a Luciano di aver letto la lettera

Nell'episodio già andato in onda il 28 febbraio Clelia è venuta a conoscenza del fatto che Federico non è figlio di Luciano, avendo letto di nascosto la lettera che Silvia ha scritto al marito per cercare di recuperare il loro rapporto.

Nel prossimo episodio la capocommessa non riuscirà a fingere di essere all'oscuro del contenuto della lettera e affronterà il ragionier Cattaneo: in particolare Clelia dirà al padre di Nicoletta di non escluderla dalla sua vita. Il segreto sulla paternità di Federico è quindi uscito dalle mura della famiglia Cattaneo. Riuscirà la capocommessa a mantenere il silenzio?

Il giovane Cattaneo sembra aver reagito bene alla sua nuova condizione.

Il fidanzato di Roberta si impegnerà molto nel lavoro al Paradiso delle Signore e avrà un'idea vincente riguardo al grande magazzino. Il figlio di Silvia deciderà di parlarne con i suoi capi e Vittorio prenderà in grande considerazione le idee di Federico: Conti deciderà quindi di invitare uno dei piloti delle frecce tricolori al Paradiso delle Signore.