Prosegue l'appuntamento con le notizie di Un posto al sole, la TV Soap napoletana che va in onda dal lontano 1996 su Rai 3. Le trame delle puntate in onda dal 2 al 6 marzo rivelano che Serena Cirillo e Filippo Sartori avranno l'ennesimo contrasto a causa di Leonardo. Dalle indagini di Giovanna emergeranno altre piste che riguardano la morte di Sebastiano, mentre Peppe Capasso arriverà ai ferri corti con gli inquilini del palazzo.

Un posto al sole anticipazioni dal 2 al 6 marzo: Filippo fa una conoscenza che lo colpisce

Le anticipazioni di Un posto al sole, in programma da lunedì 2 a venerdì 6 marzo su Rai 3 rivelano che Alberto convincerà Clara a cambiare idea sulla sua intenzione, tant'è le chiederà di ritornare a casa insieme a lui. Nunzia, invece, non si fiderà per niente del Palladini. Sicura che Fabrizio Rosato si sia messo in difficoltà per lei, Marina affronterà duramente l'uomo chiedendogli di confessare la verità.

Il restauro delle cantine per Patrizio e Vittorio si dimostrerà essere fin da subito molto problematico, mentre Raffaele e gli inquilini del palazzo faranno la conoscenza del muratore, Peppe, che gestirà i lavori. La relazione tra Leonardo e Serena sembrerà diventare sempre più concreta. Nello stesso momento, anche Filippo farà una conoscenza che lo colpirà tanto, se solo l'allegria non venisse guastata da un avvenimento inaspettato e sconvolgente.

Sentendosi in penuria dalle richieste che gli hanno fatto due turisti, Guido chiederà aiuto a Tiziano e Michele.

Emergono nuove piste sulla morte di Sebastiano

Nunzia proverà a far capire a Clara che Alberto non è una persona affidabile, spiegandogli che un uomo come lui non cambierà mai. Successivamente, Palladini confermerà la sua volubilità, infatti a pagarne le conseguenze sarà il Giordano. La vicinanza di Leonardo nella quotidianità della Cirillo provocherà un altro conflitto tra lei e il suo consorte.

Nel frattempo Niko esporrà l'idea di voler comprare la macchina di Alberto, tuttavia nessuno sarà d'accordo. Dalle investigazioni riguardanti il decesso di Sebastiano emergeranno nuovi risultati, tant'è che Giovanna incomincerà a fare nuove verifiche. Marina non riuscirà a darsi pace per il peggioramento della vicenda giudiziaria di Fabrizio, ragion per cui Alberto Ferri cercherà di stargli vicino.

Un posto al sole, spoiler settimanali al 6 marzo: Serena capisce che Filippo si sta allontanando

Gli spoiler settimanali di Un posto al sole, in onda fino al 6 marzo, rivelano che Raffaele chiederà a Peppe di non dare retta alle richieste del Palladini, bensì di prendersi cura soltanto della manutenzione delle cantine.

In seguito alla e-mail inviata da Filippo, Serena avrà modo di capire che le loro strade si stanno dividendo ulteriormente. Nello stesso momento, Capasso avrà una discussione con gli inquilini del palazzo. Niko, intraprenderà con Palladini un accordo rigoroso per comprare la sua automobile. A tal proposito, in combutta con Franco, il figlio di Giulia lascerà attendere ancora un bel po' l'uomo riguardo la compravendita definitiva. Infine, la stabilità tra Peppe e i condomini diventerà ancor di più precaria.