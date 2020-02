Il Paradiso delle Signore 4, la soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta, racconta le storie dei personaggi che ruotano intorno al grande magazzino del capoluogo lombardo. Nella puntata di giovedì, 20 febbraio, Marta e Vittorio avranno un'idea per risolvere il problema dell'azienda di Bergamini. Sicuramente, l'episodio che avrà maggiore impatto sui telespettatori sarà lo sfogo di rabbia che Luciano avrà con Umberto. Intanto, alla caffetteria si girerà il fotoromanzo e Irene riuscirà ancora a dividere Rocco e Marina.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì, 20 febbraio: Marta e Vittorio hanno un'idea per salvare la collezione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì, 20 febbraio, raccontano che Marta e Vittorio si confronteranno su come affrontare la situazione dell'azienda di Cosimo. I due avranno un'idea che potrebbe risolvere il problema delle operaie della fabbrica ed evitare così lo sciopero. La situazione critica delle lavoratrici di Bergamini potrebbe mettere in seria discussione il lavoro per la nuova collezione e far slittare le consegne.

Nel frattempo, Umberto si recherà al Paradiso per far visita a sua figlia Marta. Luciano, consapevole del fatto che il commendatore è il padre di Federico, ripenserà a tutti gli anni trascorsi nella menzogna con il figlio che ha vissuto con lui per 24 anni. Il ragioniere, improvvisamente, non riuscirà a trattenere la sua rabbia e, quando incontrerà per caso Umberto, sfogherà la sua frustrazione. La scenata del ragioniere nei confronti del commendatore avverrà sotto gli occhi di Clelia Calligaris che assisterà esterrefatta e senza intervenire.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata del 20 febbraio: Rocco bacia Marina

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 20 febbraio rivela che, nella puntata di giovedì, si girerà il nuovo fotoromanzo. La location scelta dal regista sarà la Caffetteria di Salvatore e Marcello e i ragazzi si prepareranno ad entrare in scena. Irene suggerirà a Rocco di baciare Marina appassionatamente per conquistarla, ma in realtà la Cipriani, provando dei sentimenti per il ragazzo, gli darà questo consiglio solo con l'intento di dividerli.

Rocco, ingenuamente, seguirà il suggerimento dell'amica e bacerà Marina Fiore, ma quest'ultima reagirà molto male di fronte a questo gesto inaspettato da parte del magazziniere. Irene Cipriani, quindi, ancora una volta riuscirà a raggiungere il suo scopo, creando del malumore tra Rocco e Marina.

Il Paradiso delle Signore 4 viene trasmesso dal lunedì al venerdì, su Rai 1, a partire dalle 15:40. Tutti gli episodi della soap, inoltre, si possono trovare sulla piattaforma gratuita di Raiplay dove è possibile recuperare le puntate perse.