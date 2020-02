Per Il Paradiso delle Signore 4 è arrivata l'ultima puntata settimanale, come sempre con colpi di scena che sorprenderanno i telespettatori. A casa Cattaneo il clima non sarà dei migliori e la tensione si percepirà sin dal mattino. Adelaide acquisterà la villa di famiglia, mentre Clelia leggerà la lettera destinata a Luciano, scoprendo così tutta la verità in merito alla paternità di Federico. Al Paradiso ci sarà invece un'atmosfera di armonia grazie al successo del nuovo reparto cosmetici e anche dagli Amato le cose andranno meglio: Antonio si ricrederà sul conto di Armando e gli chiederà scusa.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì, 28 febbraio, raccontano che a casa Cattaneo non ci sarà modo di ritrovare serenità. Il malumore tra i due coniugi sarà palpabile sin dal mattino e Luciano, ignaro della lettera di sua moglie, si recherà al lavoro con la ventiquattrore. Più tardi, al Paradiso, Clelia entrerà nell'ufficio del ragioniere per recuperare un giocattolo che Carletto aveva dimenticato lì e vedrà la lettera.

La capocommessa apprenderà in questo modo tutta la verità sulla situazione della famiglia di Luciano e scoprirà che il vero padre di Federico è Umberto.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 28 febbraio rivelano che nella puntata di venerdì Villa Guarnieri sarà acquistata dalla Contessa. Adelaide rientrerà in famiglia da padrona di casa, ma dovrà fare i conti con la convivenza con suo cognato Umberto.

Questa situazione potrebbe riavvicinare i due ex amanti o allontanarli definitivamente. Nel frattempo, a casa Amato, Antonio si renderà conto di aver esagerato con il signor Armando. Come era successo in passato con suo fratello Salvatore e suo cugino Rocco, anche Antonio chiederà scusa al capomagazziniere, chiedendogli di stare vicino a sua madre in un momento così difficile da affrontare. Riccardo, nel frattempo, chiederà ad Angela di uscire, ma un imprevisto impedirà ai due amici di portare a termine i loro propositi e l'appuntamento salterà.

Infine, al Paradiso delle Signore, Vittorio sarà molto soddisfatto dell'ultimo successo ottenuto dal nuovo reparto di cosmetici inaugurato pochi giorni prima. Il dottor Conti si complimenterà con tutte le sue Veneri e le ringrazierà per il lavoro svolto. Il Paradiso delle Signore 4 viene trasmesso tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 15:40. Inoltre, è possibile seguire gli episodi anche su Raiplay, la piattaforma gratuita.