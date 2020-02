Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto ci presentano dei colpi di scena continui: arriverà infatti a Puente Viejo una nobile di una cattiveria spropositata, che cercherà di acquistare la residenza di La Habana. Questa donna, di nome Isabel, una volta acquisita la proprietà di La Habana, vi edificherà una vera e propria prigione, dove rinchiuderà donna Francisca per eliminare la sua unica rivale nella corsa al potere del paese, dopo aver finto di organizzare un complotto con lei.

Raimundo e Mauricio cercheranno in tutti i modi di ritrovare Francisca Montenegro, facendo ricorso a tutte le conoscenze di Mauricio tra i malavitosi del paese, ma risulterà presto chiaro ai due che a rapire la matrona non siano stati delinquenti del posto e che dietro il piano criminale si cela qualche personaggio ricco ed influente che viene da fuori.

I figli di Isabel si insospettiranno sulle intenzioni della madre

La nobildonna Isabel porterà a Puente Viejo i suoi due figli, Adolfo e Tomas, ma i due ragazzi si metteranno ad indagare sui piani della madre e scopriranno la fortezza dove Isabel tiene prigioniera Francisca. I fratelli chiederanno delucidazioni alla madre, ma non rimarranno per niente soddisfatti dalle sue giustificazioni e si riproporranno di approfondire questa questione. Adolfo e Tomas si dimostreranno però succubi della loro madre e non riusciranno ad imporle di liberare Francisca e di abbandonare i suoi propositi di conquistare la supremazia su Puente Viejo e sui suoi abitanti.

Donna Francisca diventerà depressa e penserà continuamente al suicidio

La Montenegro intanto, imprigionata da tempo nelle segrete della proprietà de La Habana, trasformata in fortezza inespugnabile da Isabel, mostrerà evidenti segni di depressione e penserà ad un imminente suicidio, per non essere costretta a sopportare il dolore della prigionia. La nobile Isabel, per tenere sotto sorveglianza Francisca, deciderà di affiancarle un'infermiera di sua fiducia, che dovrà riferirle tutto ciò che noterà di strano nel comportamento della Montenegro.

Francisca però un giorno riuscirà a sfuggire alla sorveglianza della sua infermiera ma, raggiunto il giardino della proprietà, verrà colta da un terribile attacco di panico e vagherà per la proprietà in stato confusionale per ore, prima di venir trovata da Isabel, che la riporterà nella sua prigione.

Le terribili intenzioni che Isabel aveva fin dall'inizio nei confronti di Francisca diverranno chiare il giorno in cui la donna si mostrerà insolitamente gentile con la Montenegro e, dopo averla invitata in sala da pranzo per prendere un caffè, le verserà un veleno nella bevanda, cercando così di eliminarla definitivamente.