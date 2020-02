Il Paradiso delle Signore 4 comincia una nuova settimana all'insegna dei sentimenti. Nella puntata di lunedì 24 febbraio, la famiglia Amato dovrà affrontare la triste realtà dopo il ritorno di Salvatore dalla Germania: per rendere il momento meno doloroso, ci saranno anche Antonio ed Elena a supportare la signora Agnese. Nemmeno per i Guarnieri ci sarà serenità: Umberto, infatti, comunicherà ai suoi figli di dover chiudere la banca. Il commendatore, inoltre, sarà preso da un attacco di gelosia nei confronti di Achille Ravasi.

Al Paradiso, intanto, Vittorio Conti affiderà il nuovo reparto di cosmetici a Dora: i nuovi prodotti verranno dall'imprenditore Gilberto Sacco.

Secondo le anticipazioni, al Paradiso delle Signore torneranno Elena e Antonio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì 24 febbraio 2020, raccontano che in casa Amato si dovrà affrontare un momento molto difficile. Salvatore, in Germania, ha appreso una realtà dura da accettare che riguarda suo padre Giuseppe e si farà aiutare da suo fratello per comunicare a sua madre come stanno le cose.

La signora Agnese, al suo ritorno a casa potrà riabbracciare Antonio ed Elena che le faranno una sorpresa, ma ad aspettarla ci sarà anche una brutta notizia da affrontare e per lei non sarà facile. Intanto, al magazzino, Rocco e Armando dovranno gestire un invito piuttosto complicato.

Dora sarà la nuova responsabile del reparto cosmesi al Paradiso delle Signore

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 24 febbraio rivela che nella puntata di lunedì sarà protagonista anche la famiglia Guarnieri.

Umberto, ormai alle strette per la sua grave situazione economica, si troverà nelle condizioni di dover comunicare ai suoi figli Riccardo e Marta che a breve dovrà chiudere la storica banca. Più tardi, il commendatore si troverà al circolo con Achille Ravasi ed affronterà l'uomo, da sempre suo rivale facendosi sopraffare dalla gelosia. Inoltre, alla villa, Umberto parlerà con Adelaide informando la donna che tra le sue intenzioni c'è la vendita della casa di famiglia, l'unica cosa che ancora lega la Contessa a loro.

Al Paradiso delle Signore ci sarà un'altra novità per l'instancabile Vittorio Conti: l'imprenditore deciderà di arricchire il grande magazzino con un reparto dedicato alla cosmetica. I prodotti del nuovo reparto verranno forniti da un giovane imprenditore, Gilberto Sacco, mentre l'angolo cosmesi verrà affidato alle mani di Dora che gestirà l'intero settore.

Il Paradiso delle Signore 4 viene trasmesso tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, su Rai 1, dalle 15:40. La soap è ambientata nella Milano degli anni '60 e racconta le vite di diverse famiglie.