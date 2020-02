La TV Soap, Una vita, continua a tenere alta l'attenzione dei fans italiani, grazie ai numerosi colpi di scena. Le anticipazioni tratte dalla spagna in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che la morte di Trini Crespo provocherà notevoli cambiamenti nell'esistenza di Ramon Palacios. In particolare, l'uomo deciderà di spedire la figlia Milagros in un collegio parigino durante la sua permanenza in carcere per l'uccisione di Celia Alvarez Hermoso.

Una Vita anticipazioni: Trini e Celia muoiono

Gli spoiler spagnoli di Una Vita, in programma nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che i guai per Ramon Palacios inizieranno quando sua moglie Trini Crespo morirà per non aver assunto il farmaco salvavita, che le aveva suggerito il dottore per colpa della follia di Celia Alvarez Hermoso (Ines Aldea). Il Palacios, a questo punto, si allontanerà della figlioletta, distrutto dal dolore per la perdita della Crespo, mentre la moglie di Felipe (Marc Parejo) nutrirà una vera e propria ossessione nei confronti di Milagros.

La trama, a questo punto, avrà dei risvolti drammatici, in quanto il padre di Antonito (Alvaro Quintana) sarà accusato dell'incidente accorso a Celia. Proprio quest'ultima morirà cadendo dalla finestra, nel tentativo di ferire Ramon e rapire la figlia di Trini (Anita Del Ray).

Una Vita trame: Ramon finisce in carcere, Milagros in collegio a Parigi

Le trame di Una Vita, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che i telespettatori assisteranno ad un salto temporale di ben 10 anni, dove accadranno innumerevoli colpi di scena.

In particolare, il Palacios resterà in carcere per dieci lunghi anni dopo essere stato accusato di aver spinto l'Alvarez Hermoso dalla finestra. Durante questo periodo, il padre di Antonito prenderà le distanze da Milagros, tanto da essere mandata in un collegio a Parigi, visto l'impossibilità di Antonito e Lolita di prendersene cura. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Ramon riceverà la grazia, tanto da poter riabbracciare i propri famigliari ad Acacias 38.

L'unico a non essere felice di questo ritorno, sarà Felipe, caduto in disgrazia in seguito alla perdita di Celia.

La figlia di Trini non accetta la storia tra il padre e Carmen Sanjurjo

Con il passare delle puntate, il padre di Antonito dimostrerà di aver superato il lutto della perdita di Trini. L'uomo, infatti, si avvicinerà alla sua domestica Carmen Sanjurjo. Nel frattempo, ad Acacias 38 arriverà un telegramma, dove Milagros lo informerà del suo ritorno a casa. Durante l'incontro, Ramon darà l'impressione di non riconoscere il volto di sua figlia. A tal proposito, la ragazzina dimostrerà di non andare per niente d'accordo con la nuova fidanzata del padre, sebbene quest'ultima cerchi in ogni modo di conquistare le sue simpatie.

Possiamo svelare, che la figlia di Trini accetterà che il Palacios si rifaccia un futuro accanto alla serva, tanto da partecipare alle loro nozze.