Luigi Mastroianni e Mara Fasone si sarebbero fidanzati. A distanza di una settimana dal loro primo avvistamento in un ristorante di Palermo, i due ex tronisti di Uomini e donne tornano a far parlare di loro. Già perché pare che Mastroianni e la bella Fasone, stessero insieme a pranzo (anche se in compagnia di altri amici) in un ristorante in Sicilia. Il mistero in queste ore si infittisce, nonostante Luigi abbia smentito le voci di aver intrapreso una relazione con Mara. I fan della coppia però non si arrendono: pensano che tra i due ragazzi vi sia una relazione segreta.

Nelle Instagram Stories di Luigi, Mara è apparsa, seppur di profilo, proprio mentre si godeva il pranzo a base di frutti di mare, baciata anche dal bel sole siciliano. La nuova soffiata, sul loro nuovo incontro, però, è arrivata anche all’orecchio della ex ragazza di Luigi: Irene Capuano. Irene e Luigi, non stanno insieme da mesi ormai, ma i fan della coppia non smettono di credere e di sperare in un loro ritorno di fiamma.

Irene Capuano chiede di andare avanti e di non pensare al passato

Così dopo aver fatto un controllo incrociato dei profili Instagram di Mastroianni e della Fasone, i fan di Irene Capuano, la ex fidanzata di Luigi (la ragazza che fu proprio la scelta di Luigi quando il ragazzo era tronista ad Uomini e Donne) le hanno chiesto un parere e le hanno inviato diversi messaggi, proprio per capire che cosa ne pensasse la ragazza di questa nuova coppia.

Irene Capuano, però, che già in passato aveva ribadito di non voler più in alcun modo essere associata al ragazzo, è esplosa sui social chiedendo di rimanere fuori da queste storie.“Ho mille messaggi... con tanto di tag in situazioni dove io non c’entro niente e dove neanche voglio sapere nulla”, ha scritto la Capuano sui social. La ragazza ha inoltre dichiarato di aver rincominciato la propria vita e di aver superato la fine della sua storia con Luigi.

Con il suo post, lungo e forte, Irene spera di aver chiuso definitivamente questo capitolo della sua vita e di incominciarne uno nuovo.

'Ognuno è libero di scegliere nella propria vita'

Irene Capuano ha inoltre chiesto a tutti i suoi fan di “andare avanti” e di non pensare al passato.”Non voglio sapere nulla e soprattutto sentire nulla. La vita è una e va goduta”, conclude così il suo lungo post Instagram, Irene Capuano.

La giovane ragazza, infatti, con queste parole molto forti, ha voluto chiudere una volta per tutte l’argomento “Luigi Mastroianni”. Dalla fine della loro storia d’amore fino ad oggi, più volte la ex corteggiatrice è stata chiamata in causa per dire la sua in merito alle numerose frequentazioni di Luigi, che però, al contrario si è sempre dichiarato single e soprattutto sereno e felice.