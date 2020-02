Nella soap Il Paradiso delle Signore 4 è arrivato un periodo ricco di emozioni e colpi di scena in grado di stravolgere le vite dei personaggi. Per la famiglia Cattaneo, in particolare, saranno giorni difficili dopo la paralisi definitiva di Federico che non potrà più camminare: dagli esami del sangue è anche emerso che il padre biologico del ragazzo non è Luciano. Per il momento, però, questo segreto appartiene soltanto a Silvia. Nella puntata di martedì, 4 febbraio, Roberta confiderà alle sue amiche il suo impegno nei confronti di Federico: la Pellegrino vorrà spronarlo a scrivere.

Al Paradiso tutto sarà pronto per seguire il Festival di Sanremo, mentre Marcello e Lorena sembreranno sempre più vicini. A villa Guarnieri, intanto, ci sarà una grossa novità: Ludovica si trasferirà l'ufficialmente a casa di Riccardo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, martedì 4 febbraio: Roberta gelosa di Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì 4 febbraio raccontano che per Roberta sarà un periodo contrastante. Da un lato, la signorina Pellegrino si dimostrerà sempre più preoccupata per Federico e intenzionata a stargli accanto, ma dall'altro comincerà ad essere gelosa di Marcello.

Roberta parlerà alle sue amiche del futuro di Federico e penserà che spronarlo nella passione della scrittura sia una buona idea per fargli tornare la voglia di mettersi in gioco. Più tardi, mentre in caffetteria si discuterà sul noleggio di un televisore per il Festival di Sanremo, a prendere le parti di Marcello ci penserà Lorena. La Pellegrino noterà l'intesa tra l'attrice e Barbieri e capirà di essere ancora gelosa del ragazzo.

Intanto, al Paradiso delle Signore Clelia annuncerà alle ragazze che ci sarà come ogni anno una serata aperta a tutti in occasione del Festival di Sanremo.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, trama puntata del 4 febbraio: Umberto chiederà scusa a Ludovica

La trama de Il Paradiso delle Signore del 4 febbraio rivela che nella puntata di martedì Achille si mostrerà sempre più vicino ad Adelaide. Questa situazione non infastidirà soltanto Umberto Guarnieri, ma anche Riccardo.

A causa di Ravasi, infatti, il giovane non potrà amministrare il patrimonio di Ludovica come era nei suoi piani. A villa Guarnieri, nel frattempo, ci sarà una grande novità: la fidanzata di Riccardo sarà pronta a trasferirsi ufficialmente. Una volta arrivata nella sua nuova casa, Ludovica riceverà anche le scuse di Umberto per il comportamento avuto nei confronti di sua madre. Il giovane rampollo reagirà con stupore di fronte al comportamento sottomesso di suo padre e temerà che per il commendatore sia arrivato davvero un momento senza via d'uscita.