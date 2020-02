Prosegue l'appuntamento con le novità su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap completamente "made in Italy", che sta registrando ottimi ascolti sulla rete ammiraglia. Gli spoiler della puntata del 10 febbraio su Rai 1, rivelano che Marta e Vittorio Conti avranno un importante incontro con Orlando Brivio, mentre Umberto Guarnieri chiederà ai figli di aiutarlo a ricongiungersi con Adelaide di Sant'Erasmo. Infine, Agnese apprenderà che suo marito è in carcere in Germania.

Il Segreto, puntata 10 febbraio: Marta e Vittorio incontrano Orlando Brivio

Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle Signore 4', incentrate sulla puntata che sarà trasmessa lunedì 10 febbraio su Rai 1, raccontano che Marta e Vittorio (Alessandro Tersigni) saranno in agitazione per l'imminente incontro con Orlando Brivio. In questa occasione, il registra consegnerà ai coniugi Conti la prima copia del fotoromanzo, girato all'interno del grande magazzino con protagonista Marina e Rocco, vestiti con i capi della colleziona, firmata da Gabriella Rossi.

A tal proposito, queste ultime si accingeranno a festeggiare la Festa degli Innamorati, tanto che il cognato di Riccardo proporrà un concorso per questa romantica occasione.

Adelaide ancora in guerra con Umberto

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati su Umberto, interpretato dall'attore Roberto Farnesi. Nel dettaglio, il padre di Riccardo cercherà con ogni mezzo di riappacificarsi con Adelaide. Marta, a questo punto, cercherà di aiutare il padre in questo delicato compito.

Ma la Contessa di Sant'Erasmo apparirà irremovibile nella sua decisione, tanto da non volere concedere una seconda possibilità al Guarnieri. Ad avvantaggiarsi delle tensioni sorte all'interno della famiglia, sarà Achille, un personaggio che avrà una certa influenza nelle decisioni di Adelaide.

Agnese scopre che Giuseppe è in prigione

Gli spoiler de 'Il Paradiso delle Signore' in programma il 10 febbraio rivelano come Giuseppe sia vivo.

Agnese, infatti, apprenderà che suo marito è detenuto in un carcere tedesco. Una notizia questa che sconvolgerà tutto il clan della famiglia siciliana, trasferitasi a Milano per questioni lavorative. Salvatore, a questo punto, comunicherà alla madre di voler andare in Germania per vedere di persona cosa stia realmente succedendo al suo congiunto. A tal proposito, la signora Amato apparirà molto angosciata, sebbene non voglia chiedere aiuto ad Armando, dopo essere rimasta molto delusa dal suo comportamento. In attesa di vedere l'appuntamento in tv, si ricorda che la 4^ stagione può essere rivista in modalità on-demand sul portale "Rai Play".