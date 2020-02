Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole'. Nel corso della settimana che andrà dal 17 al 21 febbraio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Clara comunicherà ad Alberto di aspettare un bambino e l'uomo non la prenderà affatto bene. Alberto poi deciderà di ritornare a Palazzo Palladini. Per Andrea e Arianna arriverà finalmente una bella notizia in merito all'adozione.

La scoperta della gravidanza

Alberto comincerà a valutare la possibilità di tornare a vivere a Palazzo Palladini e questa notizia provocherà il disappunto generale degli abitanti del posto.

Clara intanto starà sul punto di comunicargli una notizia che potrebbe cambiare il corso delle cose. Arianna continuerà ad essere triste per la sua difficile situazione con Andrea, ma un arrivo a sorpresa finirà per toglierle ogni dubbio.

La felicità di Andrea e Arianna e la delusione di Clara

I coniugi Pergolesi si ritroveranno, ma ben presto la loro felicità verrà sconvolta da un'inaspettata e bella notizia. Dopo aver annunciato ad Alberto di aspettare un bambino, Clara rimarrà parecchio delusa dalla sua reazione e per questo motivo prenderà un'inattesa decisione al riguardo.

Serena comincerà ad incontrare le prime difficoltà legate all'assenza di Filippo, ma ben presto Leonardo ripiomberà nella sua vita.

Serena e Filippo sul punto di riconciliarsi

Per i coniugi Sartori arriverà un momento di tregua, i due infatti sembreranno sul punto di voler ricomporre la loro famiglia. Andrea e Arianna condivideranno la loro gioia con i loro coinquilini della Terrazza per essere riusciti ad ottenere l'adozione internazionale.

Alberto, di ritorno al suo palazzo d'origine, sarà costretto ad adeguarsi ai cambiamenti imposti dagli altri condomini.

Marina contro Fabrizio

Marina rilascerà un'intervista ad un giornalista per migliorare la sua posizione e subito dopo deciderà di affrontare Fabrizio Rosato, ma la situazione tra i due rischierà di degenerare. A causa di Leonardo, una cena tra Filippo e Serena avrà un finale del tutto inatteso.

Renato metterà in atto uno scherzo ai danni di Raffaele per vendicarsi della cantina che gli è stata sottratta in maniera ingannevole.

Susanna a confronto con Eugenio

Marina verrà coinvolta da un inaspettato evento che la sconvolgerà parecchio. Susanna racconterà i suoi dubbi al magistrato Eugenio Nicotera in merito alle sue scelte professionali. Michele e Silvia Graziani, invece, finiranno per auto-convincersi che la loro figlia, Rossella, voglia lasciare la loro casa per andare a vivere da sola.