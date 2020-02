Per Il Paradiso delle Signore 4 è terminata un'altra settimana ricca di forti emozioni. Luciano, infatti, ha appena scoperto che il padre biologico di suo figlio è Umberto e per il ragioniere la situazione familiare sarà molto difficile da sostenere. Nella puntata di venerdì, 21 febbraio, Federico chiederà ai suoi genitori la ragione della tensione che si percepirà. Ennio continuerà a corteggiare Clelia, mentre Rocco soffrirà per Marina. Agnese e Gabriella aspetteranno notizie di Salvatore che, tornato dalla Germania racconterà alle donne la verità su Giuseppe e l'intera famiglia sarà sconvolta dalla realtà di cui verrà a conoscenza.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 21 febbraio: Clelia trascorrerà una serata galante con Ennio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì 21 febbraio raccontano che in casa Cattaneo l'aria sarà sempre più pesante. Dopo aver appreso che il padre di Federico è Umberto, Luciano non riuscirà a far finta di niente e in famiglia si avvertirà una situazione di tensione che non sfuggirà agli occhi attenti di Federico. Il ragazzo, infatti, chiederà ai suoi genitori una spiegazione in merito al loro comportamento anomalo.

Nel frattempo, Ennio proseguirà con il suo corteggiamento nei confronti di Clelia: la capocommessa deciderà di accettare l'invito dell'uomo per una serata galante.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata del 21 febbraio: Marta risolverà il problema dell'atelier

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 21 febbraio rivelano che nella puntata di venerdì Rocco soffrirà per Marina. Il ragazzo proverà dei veri sentimenti nei confronti della venere che sembrerà essere distante da lui.

Nel frattempo, per Agnese e Gabriella saranno ore di apprensione: le due donne aspetteranno notizie di Salvatore che dalla Germania non ha fatto arrivare nemmeno una telefonata. Inoltre, tra le preoccupazioni della signora Amato e della futura nuora, c'è anche il problema dell'atelier. Marta, in merito alla situazione Bergamini, avrà un'idea che si rivelerà vincente e il rischio per la nuova collezione verrà arginato.

Più tardi, Salvatore farà ritorno a Milano dopo aver appreso la verità su suo padre. Il giovane Amato avrà la certezza che Giuseppe non si trova in carcere, ma la sua famiglia dovrà affrontare una ben diversa e dolorosa realtà. Agnese, Rocco e Salvatore saranno sotto shock, ma per fortuna avranno un membro della loro famiglia che li sosterrà in questo momento difficile.

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 4 è alle ore 15:40 su Rai 1, dal lunedì al venerdì. La soap sta registrando ottimi dati di ascolto, sfiorando ad ogni puntata più di un milione e mezzo di telespettatori.