Il Paradiso delle Signore 4 è giunto alla fine di un'altra settimana ricca di colpi di scena e novità che hanno tenuto con il fiato sospeso i numerosi telespettatori. Nel corso della puntata di venerdì 7 febbraio vedremo che Armando e Agnese vivranno un momento di incomprensione dopo l'evidente avvicinamento dei giorni scorsi. Tra Marcello e Roberta invece, ci sarà uno scambio di battute in cui la ragazza lascerà trasparire di non provare più interesse per Barbieri. Infine, a casa Conti potrebbe esserci una bella sorpresa: Marta confiderà a suo marito che forse è di nuovo incinta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore di venerdì 7 febbraio: Agnese sarà delusa da Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore raccontano che nella puntata di venerdì tra Agnese e Armando il rapporto sembrerà proprio non poter decollare oltre l'amicizia. Nonostante il forte avvicinamento dei due, visto nelle puntate precedenti, succederà qualcosa che deluderà la signora Amato. Agnese infatti verrà a sapere che Armando era a conoscenza di una lettera che conteneva informazioni su Giuseppe e questo la farà molto arrabbiare.

La donna sarà molto preoccupata per il suo marito disperso e ricomincerà a pensare a lui con apprensione.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Marcello parlerà con Roberta

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 7 febbraio rivela che Marcello deciderà di cambiare tattica per conquistare Roberta: consapevole del fatto che la Pellegrino abbia visto il suo bacio con Lorena, Barbieri parlerà con Roberta, sminuendo il suo rapporto con la starlette.

La Pellegrino non si lascerà andare a nessuna emozione, ma reagirà in modo freddo e distante anche a questo tentativo di riavvicinamento di Marcello.

Nel frattempo, a casa Conti sembrerà essere ritornato il sereno: dopo il momento terribile dell'aborto che i due coniugi hanno affrontato sostenendosi l'un l'altra, Vittorio riceverà una buona notizia. Marta parlerà con suo marito, rivelandogli che per loro ci potrebbe essere una seconda possibilità di coronare il loro sogno d'amore diventando genitori.

La Guarnieri, infatti, avrà il sospetto di essere ancora una volta incinta e darà la notizia a Vittorio.

Il Paradiso delle Signore 4 viene trasmesso ogni giorno a partire dalle 15:40 su Rai 1, dal lunedì al venerdì. I numerosi telespettatori che non rinunciano a questo appuntamento superano il milione e mezzo ad ogni episodio, decretando lo straordinario successo di questa soap. Ambientata negli anni '60, Il Paradiso delle Signore affronta diversi temi descrivendo una realtà spesso distante da quella moderna, ma per questo sempre molto emozionante.