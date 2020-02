Nelle trame della soap opera Una vita continua a non esserci pace poiché i telespettatori assistono spesso a dei drammatici avvenimenti. Le anticipazioni spagnole dicono che negli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, il pubblico dirà addio a due personaggi che faranno i conti con un tragico destino. Si tratta di Samuel Alday (Juan Gareda) e di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), che perderanno la vita ma in delle circostanze diverse. Il figliastro di Ursula verrà ucciso nella piazza del paese da Cristobal, un uomo senza scrupoli, per proteggere la moglie Genoveva Salmeron.

Prima di uscire di scena, il gioielliere pentito per tutto il male fatto in passato al fratello Diego e alla cognata Blanca, dirà alla sua amata di far arrivare le dovute scuse ai due coniugi. Lucia invece, non potrà avere il tanto desiderato lieto fine con Telmo Martinez e loro figlio Mateo. La ricca ereditiera esalerà l’ultimo respiro tra le braccia dell’ex parroco di Acacias 38, a causa di una grave malattia cardiaca.

Una Vita, spoiler: Samuel chiede scusa a Blanca e Diego e muore

Nelle puntate che sono state già trasmesse in Spagna per via della differenza di messa in onda nostrana e iberica, e che debutteranno su Canale 5 prossimamente ci sarà un salto temporale di dieci anni.

Samuel farà ritorno ad Acacias 38 al fianco della nuova moglie Genoveva, che metterà in pericolo la sua vita. Quest’ultima verrà ricercata dal pericoloso Cristobal, il suo ex datore di lavoro che esigerà di ricevere una grande quantità di denaro da lei se non vorrà tornare al suo servizio, ovvero a lavorare in un postribolo. A questo punto il fratello di Diego chiederà aiuto ai vicini, ma ricevendo un netto rifiuto da chiunque.

La situazione si complicherà quando l’aguzzino della Salmeron, stanco di aspettare, perderà le staffe proprio nell'istante in cui la sua ex dipendente sarà in procinto di darsi alla fuga con il marito.

Il figliastro di Ursula e la moglie non riusciranno a far perdere le loro tracce, a causa degli scagnozzi di Cristobal. Ad avere la peggio sarà Samuel, che riceverà un colpo di arma da fuoco in pieno petto proprio tra le strade principali del paese.

Nonostante venga ricoverato subito in ospedale, il gioielliere perderà la vita. Prima di morire il minore degli Alday chiederà perdono a Blanca e Diego tramite una missiva, mentre Genoveva affranta per essere rimasta vedova vorrà vendicarsi. Intanto anche Lucia e Telmo dopo essersi ritrovati, non vivranno per niente dei bei momenti.

Telmo e Mateo dicono addio a Lucia, il ritorno di Genoveva

La cugina della defunta Celia sarà ormai sposata con il malvagio Eduardo, è madre del piccolo Mateo, che si rivelerà essere il figlio del Martinez. La Alvarado e l’ex sacerdote finiranno per intraprendere una tresca clandestina, venendo scoperti in fretta.

Ebbene sì, la ricca ereditiera verrà messa alle strette dal consorte, quando lo stesso verrà a conoscenza della sua infedeltà: in tale circostanza Lucia avrà un malore improvviso. A seguito di vari accertamenti medici la Alvarado farà una terribile scoperta sulle sue condizioni di salute, poiché apprenderà di essere gravemente malata.

A questo punto la figlia dei marchesi di Valmez, sapendo di poter chiudere gli occhi da un momento all’altro, passerà le sue giornate soltanto al fianco di Mateo e Telmo. Quest’ultimo e il figlio non potranno fare nulla per evitare il peggio, dato che Lucia passerà a miglior vita.

Successivamente Genoveva, dopo essere ritornata in paese, dimostrerà di avere tutte le carte in regola per diventare una nuova darklady dello sceneggiato, alleandosi con la diabolica Ursula. Il Martinez invece pur essendo distrutto per il lutto subito, dovrà prendersi cura di suo figlio per soddisfare l’ultima volontà di Lucia.