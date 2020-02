Al via mercoledì 19 febbraio per quattro prime serate la seconda stagione della fiction Il Cacciatore con Francesco Montanari, Francesco Foti, Miriam Dalmazio e Edoardo Pesce. Un febbraio intenso per le reti Rai. All'inizio del mese ha preso il via la miniserie con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno dal titolo "Come una madre" (rivedremo Zeno anche nella serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni dal titolo "Mina Settembre").

Dove eravamo rimasti

La prima stagione de Il Cacciatore, serie tratta dall'omonimo romanzo di Alfonso Sabella, magistrato siciliano che ha lottato contro la mafia, raccontava la storia di Saverio Barone (che nella realtà è Sabella) che, come un vero e proprio cacciatore, cerca di scovare i mafiosi, Alla fine della prima stagione l'uomo, coadiuvato da tutta la sua squadra riesce a mettere le mani su Tommaso Buscetta e su una serie di mafiosi minori, ma c'è ancora tanto da fare.

La prima stagione si chiude con la morte di Vincenzina, moglie di Buscetta e il piccolo Giuseppe Di Matteo nelle mani di Giovanni Brusca. Sarà proprio la lunga ed estenuante ricerca del bambino che farà cambiare la vita del protagonista. Barone non avrà pace e cercherà in tutti i modi di mettere in salvo il piccolo.

Anticipazioni

Nella nuova stagione Saverio si è sposato con Giada (Miriam Dalmazio) dalla quale nella prima serie ha avuto una bambina, Il loro rapporto però è sempre stato complesso a causa del lavoro di Saverio che lo tiene troppo lontano da casa, per non parlare poi della succesiva scorta che entra a far parte delle loro vite.

Saverio Barone in questa seconda stagione è un uomo cambiato profondamente. Siamo nel 1996, ovvero proprio dove si era interrotta la prima stagione, le ricerche del piccolo Di Matteo continuano senza sosta ma ecco che arriva la terribile notizia. Il piccolo è morto, anzi è stato ucciso. Da quel momento il magistrato Barone diventa ancora più severo, più rigido e, anche il rapporto con la moglie ne risentirà, adesso è un vero e proprio cacciatore e non si fermerà fin quando la sua preda non sarà stanata.

Il cast

La serie, composta da quattro prime serate, ha come protagonista Francesco Montanari (che interpreta Saverio Barone) con lui troviamo Francesco Foti nei panni del magistrato Carlo Mazza amico del protagonista, Miriam Dalmazio sarà Giada, Marco Rossetti l'agente di scorta che nel tempo diventa amico fraterno di Barone e della moglie. Tra gli altri troviamo ancora Edoardo Pesce, David Coco, Roberta Caronia, Antonio Avella e Vincenzo Pirrotta.

Altri inizi

Lunedì 10 inzierà la seconda stagione de L'amica Geniale tratta dai romanzi della scrittrice Elena Ferrante e poi domenica 23 Vite in fuga con Anna Valle. A marzo i nuovi episodi de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti mentre a seguire, prenderà il via la terza e ultima stagione de L'allieva con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi.