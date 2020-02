Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap italiana di grande successo di Rai 1. Gli spoiler delle puntate in onda dal 24 al 28 febbraio rivelano che Antonio Amato e sua moglie Elena faranno il loro ritorno a Milano per dare una triste notizia ad Agnese. Riccardo Guarnieri, invece, si avvicinerà moltissimo ad Angela Barbieri, tanto da invitarla perfino a cena.

Il Paradiso delle Signore, puntate 24-28 febbraio: il ritorno di Antonio e Elena

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in programma da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio su Rai 1, rivelano che Umberto comunicherà a Marta e Riccardo di essere costretto a chiudere la Banca Guarnieri.

Intanto, Vittorio aprirà un angolo dedicato al make-up all'interno del grande magazzino, grazie all'imprenditore Gilberto Sacco. Il marito di Marta, infatti, affiderà la vendita dei cosmetici a Dora, mentre Agnese riceverà una sorpresa. La collega di Gabriella, infatti, vedrà il ritorno inaspettato di suo figlio Antonio e la nuora Elena. Intanto, Adelaide scoprirà che Umberto ha messo in vendita la Villa Guarnieri per far fronte ai debiti.

Agnese si ferisce ad una mano

Antonio disapproverà l'amicizia sorta tra Armando e Agnese.

A tal proposito, quest'ultima si ferirà ad un dito nel tentativo di togliersi la fede nuziale dopo aver appreso la verità su Giuseppe. Nel frattempo, Angela mostrerà la sua vicinanza a Riccardo, mentre Rocco organizzerà un piano per far ingelosire Marina con la complicità di Irene. Allo stesso tempo, Antonio suggerirà al Ferraris di non approfittarsi della debolezza di sua madre dopo averlo incontrato per le scale.

Infine, Umberto cercherà di convincere la cognata ed il figlio a dividersi gli oggetti, prima della vendita di Villa Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore trame settimanali al 28 febbraio: Riccardo si avvicina ad Angela

Le trame de Il Paradiso delle Signore, in onda nella prossima settimana, rivelano che Armando si allontanerà da Agnese dopo aver parlato con Antonio. A tal proposito, la signora Amato non capirà il motivo del comportamento del Ferraris.

Riccardo, intanto, si avvicinerà sempre di più ad Angela, dopo averlo difeso davanti ad Adelaide. Nonostante tutto, la Barbieri continuerà a non fidarsi del giovane Guarnieri. Allo stesso tempo, Silvia tenterà di smorzare le tensioni con il marito, sebbene invano.

Clelia scopre il segreto di Luciano

Adelaide acquisterà Villa Guarnieri. A tal proposito, la Contessa di Sant'Erasmo tornerà a vivere sotto lo stesso tetto di Umberto. Riccardo, invece, inviterà Angela a cena, mentre Clelia si introdurrà nello studio di Luciano, dove troverà la lettera di Silvia. Alla fine, la donna scoprirà che Federico non è il figlio del suo ex amante.