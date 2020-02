Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore 4, la TV Soap che intrattiene numerosi telespettatori sui teleschermi italiani. Gli spoiler della puntata in programma il 25 febbraio su Rai 1 rivelano che Antonio Amato spingerà Armando Ferraris ad allontanarsi da sua madre Agnese dopo aver avuto un confronto con lui.

Angela Barbieri, nel frattempo, si avvicinerà a Riccardo Guarnieri, mentre la madre di Tina apprenderà della nuova vita di Giuseppe.

Il Paradiso delle Signore, puntata 25 febbraio: Agnese scopre la nuova vita di Giuseppe

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in programma martedì 25 febbraio su Rai 1, rivelano che Umberto sarà preoccupato per il destino della sua banca, in grave difficoltà economica. Per questo motivo, l'uomo penserà di vendere l'istituto bancario.

Intanto, Antonio e Elena racconteranno ad Agnese la verità sulla nuova vita di Giuseppe. La signora Amato, a questo punto, resterà sconvolta dalla crudele verità, mentre Vittorio deciderà di aprire una sezione del grande magazzino alla vendita di cosmetici.

Per questo motivo, Gilberto e il marito di Marta si getteranno a capofitto nell'allestimento della sezione dedicata al make-up. In questo frangente, Gilberto farà la conoscenza della capo-commessa Clelia e Dora.

Nel frattempo, Antonio comincerà a nutrire dei sospetti su Armando, dopo averlo visto molto complice con sua madre Agnese. A tal proposito, quest'ultima cercherà di togliersi la fede nuziale, dopo aver ascoltato la rivelazione di Antonio relativa al marito, anche se la signora Amato non riuscirà nel suo intento, tanto da ferirsi l'anulare.

Armando si allontana dalla signora Amato su invito di Antonio

La trama de Il Paradiso delle Signore in onda il 25 febbraio, rivela che Riccardo sarà in pensiero per la situazione economica, in cui versa la sua famiglia. In questo frangente, Angela (Alessia Debandi) starà vicino al Guarnieri, dimostrandogli tutta la sua stima. Nel frattempo, Irene influenzerà Rocco negativamente. La "Venere", infatti, indurrà il giovane Amato a far ingelosire Marina se davvero vuole riconquistarla.

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati sul capo-magazziniere Armando (Pietro Genuardi), che nonostante l'avvertimento di Antonio, non riuscirà a stare troppo lontano dall'abitazione dell'aiutante di Gabriella. Infatti, cercherà di starle vicino in questo drammatico momento. Purtroppo, Antonio si dimostrerà geloso della madre, tanto da suggerire al Ferraris di farsi da parte. Alla fine, l'uomo preferirà prendere le distanze dalla madre di Salvatore per evitare discussioni inutili con il maggiore dei figli Amato.