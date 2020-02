Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap italiana, che sta collezionando ottimi ascolti sulla tv di Stato. La trama della puntata del 24 febbraio su Rai 1, annunciano importanti novità per gli amanti delle vicende ambientate al grande magazzino. In particolare, Agnese Amato ritroverà suo figlio Antonio e la nuora Elena, mentre Umberto Guarnieri comunicherà la sua intenzione di vendere la Villa dopo aver fatto una scenata di gelosia contro Achille Ravasi.

Il Paradiso delle Signore, puntata 24 febbraio: il ritorno di Elena e Antonio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in programma lunedì 24 febbraio 2020 su Rai 1, rivelano che Umberto convocherà Marta e Riccardo (Enrico Oetker), in quanto ha intenzione di confidarli una terribile notizia. Il Guarnieri, infatti, comunicherà ai propri congiunti che la banca di famiglia è in rovina, tanto da rischiare il fallimento, mentre Vittorio avrà un'idea per catturare sempre più clienti. Il Conti, infatti, deciderà di aprire un'ala del grande magazzino, adibita alla vendita di cosmetici, grazie alla compravendita di Gilberto Sacco.

A tal proposito, il direttore assumerà la venere Dora per presentare la linea di profumi alla ricca clientela.

Nel frattempo, Armando e Rocco riceveranno un invito, mentre a Milano faranno il loro ritorno Antonio (Giulio Corso) e Elena (Giulia Petrungaro) per fare una sorpresa ad Agnese (Antonella Attili). Peccato, che la loro non sia una visita di piacere, in quanto dovranno informare la signora Amato della verità sulla scomparsa di Giuseppe insieme a Salvatore.

Umberto affronta Achille e vuole vendere la tenuta

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, in onda il 24 febbraio 2020 su Rai 1 annunciano importanti colpi di scena. In particolare, la signora Amato non sospetterà minimamente il reale motivo dell'arrivo di suo figlio Antonio e nuora nel capoluogo lombardo. Nel frattempo, Umberto (Roberto Farnesi) dimostrerà di essere molto geloso nei confronti della cognata Adelaide, tanto da affrontare di petto Achille (Roberto Alpi) al circolo.

A Villa Guarnieri, il commendatore informerà la contessa di Sant'Erasmo di aver preso una decisione per tentare di risollevare le sorti dell'istituto bancario. In questo frangente, la zia di Marta (Gloria Radulescu) scoprirà che Umberto vuole vendere la loro tenuta per ripianare i debiti. L'uomo, con questo espediente, spererà di risolvere una volta per tutte i problemi economici, che da troppo tempo gli stanno rovinando la vita. In attesa di vedere la puntata in tv, si ricorda che la soap opera può essere vista in diretta streaming o in versione on-demand su 'Rai Play'.