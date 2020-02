Tempo di grandi cambiamenti a Il Segreto. Come ben si sa, una produzione di lunga data necessita sempre di rinnovamenti e la soap spagnola non fa eccezione. A questo proposito, le anticipazioni spagnole segnalano che, oltre ad un salto temporale che sposterà le vicende ambientate a Puente Viejo quattro anni più avanti, ci saranno anche diversi nuovi ingressi. Tra i nuovi personaggi, ci sarà Tomas de Los Visos, figlio della marchesa Isabel, il quale intraprenderà una relazione proibita con Marcela del Molino, la moglie di Matias Castañeda.

La loro relazione, come in ogni soap che si rispetti, andrà incontro a diversi problemi. I due li supereranno e riusciranno ad essere felici insieme oppure saranno destinati all'infelicità perenne?

Anticipazioni Il Segreto: salto temporale ed arrivo di nuovi personaggi

Il Segreto, come detto, si rinnoverà molto nei prossimi mesi. In particolar modo, in seguito alla distruzione di Puente Viejo a causa di un incendio scatenato da Fernando Mesia, il quale morirà poi per mano di Maria, le vicende andranno avanti di quattro anni e avverrà l'ingresso di diversi nuovi personaggi.

Tra i tanti personaggi nuovi, ci saranno Adolfo de Los Visos, Marta e Rosa Solozabal, la Marchesa Isabel de Los Visos e l'altro suo figlio, Tomas de Los Visos. Quest'ultimo, a partire dall'episodio 2161, sarà uno dei personaggi più importanti, in quanto avrà modo di interagire con uno dei personaggi più conosciuti ed amati della soap, ovvero, Marcela del Molino, la moglie di Matias.

Il Segreto, Tomas de Los Visos sarà l'amante di Marcela

Tomas de Los Visos è il figlio maggiore della terribile Marchesa Isabel. Il giovane ha sempre avuto difficoltà a contrastare sua madre al punto tale da obbedire ai suoi ordini, anche quando non fosse per nulla d'accordo con lei. Tomas è un ragazzo molto sensibile ed amante della poesia, ma ha sempre mantenuto segreti alcuni lati del suo carattere ed ha sviluppato una sorta di sana competizione con suo fratello minore Adolfo, da sempre il preferito della Marchesa.

Il giovane de Los Visos sarà coinvolto in una storia d'amore impossibile sin dalla sua prima apparizione a Puente Viejo. Ebbene sì, il bel Tomas durante il periodo di tempo che i telespettatori non vedranno le vicende de Il Segreto a causa del salto temporale, intraprenderà una relazione clandestina con Marcela. Quest'ultima è rimasta da sola a crescere la piccola Camelia nel momento in cui suo marito Matias è finito in prigione (il giovane nel periodo precedente al salto temporale, intraprenderà una vita all'insegna della politica e ciò gli creerà non pochi problemi al punto da dover avere a che fare con la giustizia).

La giovane, a quel punto, si appoggerà molto al marchese fino ad innamorarsi di lui e a voltare completamente pagina anche perché convinta che il consorte non farà mai più ritorno a Puente Viejo. Come spesso accade nelle soap, la coppia avrà ovviamente molti problemi prima di poter raggiungere l'agognata felicità, ma non è detto che loro non riescano a superarli.

Il Segreto, ad interpretare Tomas sarà l'attore Alejandro Vergara

L'attore che presterà il volto a Tomas de Los Visos, sarà Alejandro Vergara. L'interprete, nato a Malaga nel 1997, non è molto conosciuto in Italia, ma prima di prendere parte a Il Segreto, ha già partecipato a diverse produzione in Spagna tra cui la fiction Eramos Poco e la serie tv Toy Boy.

Inoltre ha avuto diverse esperienze in campo teatrale. Questo giovanissimo attore riuscirà a conquistare il pubblico italiano con il suo personaggio? Per saperlo non dovremo fare altro che aspettare i prossimi episodi dell'amatissima soap opera spagnola.