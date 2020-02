Sulla rete ammiraglia Rai per la felicità del pubblico, prosegue l’appuntamento quotidiano con la serie televisiva Il Paradiso delle signore che continua a regalare delle forti emozioni.

Le anticipazioni della puntata che i fan potranno seguire il 12 febbraio 2020, segnalano che si scoprirà per quale motivo Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) ultimamente è sempre triste. La moglie di Luciano (Giorgio Lupano) farà capire di sentirsi in colpa, per aver tenuto ancora all’oscuro di una scottante verità la sua famiglia.

Scendendo nel dettaglio la donna sarà preoccupata, dopo aver appreso tramite il dottore che Federico (Alessandro Fella) potrebbe non essere figlio di suo marito.

Agnese Amato (Antonella Attili) invece chiederà scusa ad Armando Ferraris (Pietro Genuardi), per essere stata troppo brusca nei suoi confronti.

Ennio affascinato da Clelia, Agnese chiede scusa ad Armando

Nell’83° episodio della fiction daily che verrà trasmesso su Rai 1 mercoledì 12 febbraio 2020, Clelia in vista della ricorrenza di San Valentino incontrerà Ennio Palazzi, una vecchia conoscenza di Vittorio.

Il nuovo arrivato sin dal primo momento darà l’impressione di essere affascinato dalla storica capo commessa del Paradiso, proprio adesso che il cuore della donna sarà libero. Intanto Salvatore si metterà in viaggio per recarsi in Germania, mentre Agnese dopo essersi resa conto di essere stata troppo ingiusta con Armando, gli chiederà scusa.

In seguito Marta e Riccardo continueranno a fare il possibile per convincere la zia Adelaide a perdonare loro padre Umberto, senza riuscirci: la contessa per l’ennesima volta non vorrà dare nessuna chance al cognato.

Nonostante ciò, la Sant’Erasmo su invito dei nipoti accetterà di prendere parte alla giuria del concorso della festa degli innamorati che si terrà a breve al paradiso, e di cui farà parte anche Federico.

Adelaide si congratula con i coniugi Cattaneo, Silvia si sente in colpa

La cognata del Guarnieri Senior quando sarà in procinto di uscire dal magazzino più grande del capoluogo lombardo, incontrerà Luciano e Silvia.

Adelaide farà tanti complimenti ai coniugi Cattaneo, per aver istruito nel migliore dei modi il figlio.

Nel frattempo Silvia continuerà ad essere assalita dai sensi di colpa, per non aver ancora svelato un grande segreto al marito e al resto dei suoi familiari. In particolare la signora Cattaneo sarà turbata per essere venuta a conoscenza che, durante la trasfusione di sangue di Federico, il medico si è accorto che i gruppi sanguigni di suo figlio e di Luciano non sono compatibili. I telespettatori avranno modo di scoprire che la moglie del ragioniere del Paradiso in passato ha avuto un amante segreto, il quale potrebbe quindi essere il padre del ragazzo.