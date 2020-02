Continuano ad essere abbastanza movimentate le avventure della soap opera Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1. Le trame relative a ciò che succederà la seconda settimana del mese in corso, si prevedono ricche di colpi di scena. Nella puntata in programmazione il 13 febbraio 2020, Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) per risollevare il morale della moglie Silvia (Marta Richeldi), le farà una sorpresa speciale preparando la cena in occasione della festa di San Valentino. Il ragioniere del grande magazzino del capoluogo lombardo non sarà al corrente che la sua amata, in realtà ha scritto una missiva rivelatrice indirizzata a lui per fargli conoscere un’amara verità.

Purtroppo la signora Cattaneo dopo vari ripensamenti, non riuscirà a consegnare la lettera in questione al consorte. Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) invece dopo gli inutili tentativi dei figli Riccardo e Marta, deciso a riconquistarsi la fiducia della contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) le chiederà di dargli una nuova possibilità.

Marta e Vittorio felici, Irene ostacola Rocco e Marina

Nell’ottantaquattresimo episodio che occuperà la rete ammiraglia Rai giovedì 13 febbraio 2020, ci saranno i primi risultati del fotoromanzo girato al paradiso.

L’impatto visivo della gigantografia, nella vetrina del lussuoso magazzino milanese sarà straordinario. Marta e Vittorio saranno molto soddisfatti del loro lavoro, quando vedranno una fila di clienti pronte a mettere piede nel famoso negozio quando le porte si apriranno. Intanto la festa di San Valentino sarà sempre più vicina, e la venere Irene avendo un modo differente di affrontare la ricorrenza darà fastidio a Rocco e Marina.

La Cipriani scombinerà i piani del giovane siciliano, quando il diretto interessato tenterà di corteggiare l’aspirante attrice.

Umberto invita Adelaide a perdonarlo, Silvia scrive una lettera al marito

Nel contempo Umberto inviterà la cognata Adelaide a perdonarlo. In seguito Luciano deciso a sorprendere la moglie Silvia per averla vista sempre più inconsolabile, si metterà ai fornelli di casa per prepararle qualcosa di buono da mangiare.

Il ragioniere del paradiso però organizzerà una cena romantica, senza sapere affatto che la madre dei suoi figli ha scritto una lettera per lui. In particolare la signora Cattaneo, tramite un pezzo di carta vorrà far sapere al consorte un segreto che gli ha tenuto nascosto per tutto questo tempo. Purtroppo Silvia ancora una volta farà un passo indietro, poiché non avrà il coraggio di far apprendere a suo marito di non essere il padre di Federico. Intanto quest’ultimo all’oscuro di tutto si darà da fare per riprendere in mano la sua vita, aiutando i dipendenti del paradiso in attesa dell’imminente concorso dedicato agli innamorati.