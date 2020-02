La seconda puntata del Festival di Sanremo è andata in onda mercoledì 5 febbraio e ha visto l'esibizione dei restanti 12 Big in gara, e degli ultimi 4 giovani artisti delle Nuove Proposte, ovvero Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Marco Sentieri, e Matteo Faustini. Loro si sono sfidati in due confronti diretti, e sono passati alla semifinale di venerdì 7 febbraio Fasma e Marco Sentieri, votati dalla giuria demoscopica.

È stata una serata ricca di ospiti: Tiziano Ferro, che ha cantato l'intramontabile Perdere L'Amore con Massimo Ranieri, e poi un medley dei suoi successi come Sere Nere e Il Regalo Più Grande.

Immancabile anche Fiorello, come preannunciato c'è stata la reunion dei Ricchi e Poveri con Angela Brambati, Franco Gatti, Angelo Sotgiu e Marina Occhiena. E ancora Zucchero e Gigi D'Alessio.

Invece, le co-conduttrici che hanno affiancato Amadeus sono state Sabrina Salerno, Emma D'Aquino e Laura Chimenti. Come in occasione della prima sera, è stata stilata una classifica dalla giuria demoscopica dei 12 artisti che si sono esibiti.

Sanremo 2020: la classifica della seconda serata

A fine serata è stata svelata la classifica, questa è il risultato delle votazioni fatte dalla giuria demoscopica dopo l'ascolto degli ultimi 12 Big in gara al Festival di Sanremo:

1.

Francesco Gabbani con Viceversa

2. Piero Pelù con Gigante

3. Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr

4. Tosca con Ho Amato Tutto

5. Michele Zarrillo con Nell'Estasi O Nel Fango

6. Levante con Tikibombom

7. Giordana Angi con Come Mia Madre

8. Paolo Jannacci con Voglio Parlarti Adesso

9. Enrico Nigiotti con Baciami Ancora

10. Elettra Lamborghini con Musica (E Il Resto Scompare)

11. Rancore con Eden

12.

Junior Cally con No Grazie

Festival di Sanremo: la terza puntata

Giovedì 6 febbraio ci aspetta una terza puntata di Sanremo inedita, sarà infatti una serata dedicata a cover e duetti. Per risentire le canzoni in gara e le 4 Nuove Proposte se ne riparlerà durante la semifinale di venerdì 7. Saranno presenti come ospiti internazionali della puntata Lewis Capaldi e Mika. Ci sarà inoltre il grande Roberto Benigni e gli attori della serie TV italiana di successo L'Amica Geniale.

Il conduttore Amadeus sarà affiancato questa volta da Alketa Vejsiu e da Georgina Rodriguez.

La serata porterà il nome di Sanremo 70 e vedremo esibirsi tutti i 24 artisti in gara, accompagnati da alcuni amici colleghi, su canzoni che appartengono alla storia del Festival. A votare in questa occasione saranno i musicisti e i coristi dell’Orchestra.

Anastasio canterà Spalle Al Muro con la Pfm, Piero Pelù si esibirà su Cuore Matto, Giordana Angi canterà con i Solis String Quartet La Nevicata Del '56, Diodato con Nina Zilli canterà 24 Mila Baci, Francesco Gabbani ha scelto L’italiano, Bugo e Morgan canteranno Canzone Per Te.

E ancora, Elodie canterà con Aeham Ahmad Adesso Tu, Elettra Lamborghini con Myss Keta si esibirà su Non Succederà Più, Raphael Gualazzi canterà con Simona Milonari E Se Domani, Alberto Urso con Ornella Vanoni canterà La Voce Del Silenzio, Marco Masini insieme ad Arisa canterà Vacanze Romane, Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi si esibirà su Ti Regalerò Una Rosa.

Michele Zarrillo canterà con Fausto Leali Deborah, Rita Pavone con Amedeo Minghi canterà 1950, Tosca con Silvia Perez Cruz ha scelto Piazza Grande, Achille Lauro con Annalisa canterà Gli Uomini Non Cambiano, Irene Grandi si esibirà con Bobo Rondelli su La Musica è Finita, Le Vibrazioni con Canova canteranno Un'emozione Da Poco, Levante canterà con Francesca Michielin e Maria Antonietta Si Può Dare Di Più, Junior Cally con i Viito ha scelto Vado Al Massimo, Paolo Jannacci canterà con Francesco Mandelli Se Me Lo Dicevi Prima.

E poi, i Pinguini Tattici Nucleari canteranno Papaveri E Papere, Nessuno Mi Può Giudicare, Gianna Gianna, Sarà Perché Ti Amo, Una Musica Può Fare, Salirò, Sono Solo Parole e Rolls Royce. Rancore invece con Dardust e La Rappresentante Di Lista canterà Luce Tramonti A Nord Est, e infine Riki con Ana Mena canterà L'edera.