Lo spettacolo teatrale Panariello Conti Pieraccioni arriva in televisione il giorno di San Valentino. Lo show dei tre toscani, che ha fatto registrare il tutto esaurito in molti teatri italiani, sarà trasmesso nel prime-time di venerdì 14 febbraio da Rai 1, a partire dalle 21:20 circa.

Dopo essersi esibiti in numerosi palcoscenici del Belpaese, adesso i tre amici andranno in scena da una dimensione a loro assai congeniale qual è quella televisiva. Lo spettacolo in questione è un'autentica bomboniera di gag, sketch ironici, scherzi reciproci, battute sull'attualità, momenti di sana comicità e c'è da scommettere che riscuoterà degli ottimi ascolti in termini di Auditel.

Le ragioni di un successo annunciato

Nelle intenzioni originarie lo show Panariello Conti Pieraccioni avrebbe dovuto svolgersi in contesti raccolti quali teatri e auditorium.

In seguito, grazie all'ottimo riscontro ottenuto, lo spettacolo è finito con l'emigrare in palazzetti dello sport e ambientazioni ricreative sempre più ampie fino ad approdare all'Arena di Verona. I motivi che hanno decretato il crescente successo dello show sono l'oggettiva bravura dei tre protagonisti, il loro affiatamento sul set che riflette un'amicizia pluridecennale e anche i positivi pareri della critica.

Oltre alle ragioni elencate sopra, lo spettacolo ha una sua cifra unica e caratteristica perché di fatto consiste in una riunione dei tre artisti toscani a distanza di 25 anni dal loro primo spettacolo in teatro. Dopo tutto questo tempo i tre si sono ritrovati tutti insieme sopra un palcoscenico da autentici numeri 1 del cinema, della comicità e dello spettacolo.

Lo show che sarà trasmesso da Rai 1 la prima serata di San Valentino ha come palcoscenico il Teatro Verdi di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.

I prossimi progetti dei tre artisti toscani

I prossimi progetti di Panariello Conti e Pieraccioni vedono i tre artisti impegnati a confezionare spettacoli per teatro, cinema e televisione.

Giorgio Panariello da marzo aprirà il tour teatrale "La favola mia", un one man show che riprende il titolo di una canzone di Renato Zero. Oltre che un suo grande amico, il re dei "sorcini" è da sempre un grande cavallo di battaglia di Panariello quando quest'ultimo si cala nelle vesti di imitatore.

Carlo Conti sta lavorando alacremente per portare in tv la nuova edizione televisiva de "La Corrida" che andrà in onda su Rai 1 a partire dal marzo 2020.

Leonardo Pieraccioni, infine, in questi ultimi giorni è stato protagonista di un simpatico siparietto social con il sindaco del comune fiorentino di Bagno a Ripoli, ma com'è noto sta lavorando alla preparazione del suo nuovo film.