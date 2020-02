Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Antena 3 ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena davvero emozionanti. In particolare, Camelia Castaneda si riprenderà dopo aver rischiato la vita. Invece, Donna Francisca Montenegro inizierà a diffidare della Marchesa Isabel, in quanto crederà che dietro gli incendi alle sue proprietà ci sia la mano della donna.

Don Filiberto e Mauricio verranno quasi alle mani

Le condizioni di salute di Camelia Castaneda miglioreranno, nel frattempo sua madre Marcela proverà a minimizzare i danni e incolperà il sindaco di quanto successo a sua figlia. Mauricio verrà interrogato, ma negherà qualsiasi coinvolgimento nella vicenda e dirà alla Del Molino che non è una persona adatta a prevenire gli incendi.

Poco dopo, Don Filiberto quasi verrà alle mani con il sindaco perché il parroco sarà convinto che ciò che è successo a Camelia sia a causa dell'ateismo dei suoi genitori.

A quel punto Mauricio si indignerà e avvertirà il prete che ci saranno delle conseguenze per questi suoi commenti inopportuni.

Rosa scapperà di casa

Intanto, Rosa Solozobal andrà via di casa e sua sorella Marta darà l'allarme, ma nessuno sembrerà dargli importanza. La preoccupazione della ragazza aumenterà sempre di più per la scomparsa di sua sorella. Dopo una lunga notte, Adolfo informerà sua madre Isabel che la sua futura moglie non ha ancora fatto ritorno a casa.

A quel punto la Marchesa incaricherà Maqueda di radunare i suoi uomini per mettersi alla ricerca della ragazza.

Intanto, Adolfo e Marta si scoraggeranno, in quanto penseranno al danno che potrebbero fare a Rosa se le dovessero dire la verità sulla loro relazione, ma allo stesso tempo non vedranno altra soluzione per affrontare la vicenda. Successivamente, il fratello di Tomas troverà la sua promessa sposa in un luogo che piace molto alla donna.

Nel frattempo, Urrutia attenderà l'uomo che in queste settimane ha raccolto informazioni sulla famiglia Solozobal. Quest'uomo si presenterà come Alberto Santos, un giornalista che sta indagando su un incidente accaduto anni prima alla fabbrica di Bilbao, però Don Ignacio non sarà presente e quindi Urrutia non ne vorrà parlare.

Invece, Damian e Alicia produrranno dei manifesti, ma il lavoratore non potrà fare a meno di sentirsi frustrato e continuerà a domandarsi se vale la pena rischiare così tanto. Poco dopo, Tomas andrà all'ostello e si interesserà delle condizioni di salute di Camelia e lì incrocerà Marcela che gli consiglierà di dimenticarla e di voltare pagina.

Francisca inizierà a pensare che sia stata Isabel a bruciare le sue proprietà

Campuzano informerà Donna Eulalia che tutto starà andando come pianificato, in quanto ci sarà sempre più diffidenza tra gli abitanti di Puente Viejo. Inoltre, l'uomo assicurerà alla donna che nessuno sospetta di lei e Francisca Montenegro la crede ancora morta e sepolta come previsto. Ma non è tutto, perché Campuzano racconterà anche a Donna Eulalia che Raimundo Ulloa è sotto controllo.

Nel frattempo, la Matrona deciderà di passare all'azione e si confiderà con il sindaco Mauricio Godoy. La Montenegro dirà all'uomo che crede che dietro gli incendi alle sue proprietà ci sia proprio la mano di Donna Isabel De Los Visos.

Proprio per questo motivo, Francisca inizierà a diffidare della Marchesa.