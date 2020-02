Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la TV Soap che ogni giorno tiene incollati quasi due milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler in onda martedì 4 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Prudencio Ortega sarà l'indiscusso protagonista della puntata di domani. Scendendo nel dettaglio, il fratello di Saul chiederà la complicità di Matias e Marcela per strappare Lola Mendana dal ricatto di Francisca Montenegro.

Il Segreto, puntata 4 febbraio: Prudencio vuole salvare Lola

Le anticipazioni de Il Segreto riguardante la puntata di martedì 4 febbraio 2020 dalle ore 16:30 su Canale 5, si soffermano su Prudencio (Jose Milan), uno dei personaggi più amati dello sceneggiato iberico. Scendendo nel dettaglio, l'uomo deciderà di salvare Lola dalle grinfie di Francisca (Maria Bouzas). Il fratello di Saul (Ruben Bernal), infatti, vorrà liberare la fidanzata dall'ira della Montenegro, rea di essersi approfittata del suo pesante passato.

Peccato che la Mendana abbia intenzione di allontanarsi dall'Ortega, nonostante sia una scelta molto dolorosa, in quanto teme la reazione della moglie di Raimundo (Ramon Ibarra).

Nel frattempo, quest'ultima sarà impegnata insieme a Severo e Carmelo a fermare le intenzioni del sottosegretario Garcia Morales di distruggere il borgo iberico. Inoltre, Francisca apparirà molto in ansia per la sorte di Maria (Loreto Mauleon), tenuta quasi segregata all'interno della La Habana da Fernando (Carlos Serrano) e l'infermiera Dori.

Per questo motivo, Prudencio potrebbe avere più chance di riconquistare Lola, usando la momentanea debolezza della matrona.

L'Ortega prepara un piano contro Francisca Montenegro

La trama de Il Segreto in programma domani 4 febbraio dopo il day-time del Grande Fratello Vip sul canale del Biscione, racconta che Prudencio si convincerà che dietro la decisione di Lola di lasciarlo ci sia ancora una volta lo zampino della moglie di Raimundo.

Di conseguenza, l'uomo pianificherà un attacco contro la sua ex protettrice. Per fare ciò, l'Ortega si recherà alla locanda, dove chiederà l'aiuto di Matias (Ivan Montes) e Marcela Castaneda. In pratica, il fratello di Saul studierà un piano a tavolino insieme ai Castaneda per liberare Lola dall'egemonia della Montenegro per sempre. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Prudencio deciderà di fare un passo indietro. Lo strozzino di Puente Viejo, infatti, rinuncerà al suo piano, al limite della legalità, per per paura delle rappresaglie della moglie di Raimundo. Come avanzerà la storia? In attesa di saperlo, si precisa che lo sceneggiato è in onda tutti i giorni, tranne il sabato sulle reti Mediaset.