La terza puntata di Ex On The Beach Italia 2 sarà mandata in onda mercoledì 5 febbraio, alle ore 22:50 circa, in tv su Mtv e in streaming online su Now Tv. Dopo i primi due episodi, l'atmosfera all'interno della villa in Andalusia sta cominciando a farsi bollente anche per l'arrivo di alcuni ex dei partecipanti. Da ora in poi è chiaro che si instaureranno nuove dinamiche e i ragazzi dovranno iniziare a pianificare alcune strategie. Sicuramente il secondo episodio di questa nuova edizione del dating show ha regalato molte sorprese al pubblico da casa e dalle prossime puntate, a ingarbugliare eventualmente la situazione, non è da escludersi che possano entrare in gioco anche gli ex degli ex.

Attesa per la terza puntata di Ex On The Beach Italia 2

Ex on The Beach Italia 2 andrà in onda con la terza puntata nella seconda serata di mercoledì 5 febbraio, dalle 22:50 circa in poi. L'episodio sarà trasmesso da Mtv (canale 130 di Sky) e dalla piattaforma online Now Tv.

La villa in Andalusia adesso sta iniziando ad avere numerosi coinquilini perché nel secondo appuntamento ad entrare in gioco sono stati addirittura due ex. Il primo è stato il romano Simone, l'ex fidanzato della toscana Denise, mentre la seconda new entry è stata la ventinovenne Fanny, ex fidanzata di Sasha.

Simone è anche stato sorteggiato per una doppia uscita: appena arrivato in spiaggia, infatti, è stato chiamato a sostenere la prova del ponte tibetano con Fabiana, mentre in seguito è stato chiamato ad accogliere la rossa Fanny, con evidente disappunto di Sasha che ha un temperamento molto focoso.

Per la prova della settimana i ragazzi sono stati chiamati a cimentarsi nella simulazione di una corrida all'interno di un'arena.

Con l'aiuto di guide i concorrenti avrebbero dovuto fronteggiare un toro di 3 mesi senza corna, ma qui il condizionale è d'obbligo perché non tutti hanno dimostrato di essere dei cuor di leoni. I più impavidi sono stati sicuramente Matteo e Denise.

Il bollettino amoroso: chi flirta e chi no

Essendo andate in onda sole due puntate, il bollettino amoroso di questa nuova stagione di Ex On The Beach Italia ancora è instabile e in via di definizione.

Per il momento, i due ragazzi che hanno dimostrato di avere più feeling sono Matteo e Denise per i quali galeotta è stata l'arena. Come si suol dire, allo stato attuale delle cose i due "si stanno fiutando", ma le premesse sembrano essere buone. Tra gli altri concorrenti, invece, ancora non sembrano essere nati affetti, amicizie considerevoli o forti alleanze.

Sicuramente, le ragazze Klea, Lucrezia e Fabiana stanno dimostrando di avere una buona intesa. Denise, rimasta un po' in disparte dalle altre, magari potrebbe trovare una nuova alleata nella nuova arrivata Fanny.