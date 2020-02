Prosegue l'appuntamento con gli spoiler su Il Segreto, la TV Soap scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le trame delle puntate trasmesse a settembre in Spagna ed a breve su Canale 5, rivelano che Matias e Maria ritroveranno i loro cari genitori. Nel dettaglio, Alfonso e Emilia rimetteranno piede a Puente Viejo per aiutarli a sconfiggere Fernando Mesia.

Il Segreto: la vendetta di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che la vendetta di Fernando provocherà il ritorno di Alfonso e Emilia nelle vicende ambientate a Puente Viejo.

Tutto inizierà quando Mesia, ormai smascherato da Francisca, Severo e Carmelo, compierà un ultimo drammatico gesto per evitare di trascorrere il resto della sua esistenza in prigione. Per questo motivo proverà a rapire Raimundo e Irene. Un tentativo maldestro che sarà sgominato dalla Montenegro.

Maria sfugge al tentativo di sequestro dell'ex marito

Fernando non si dà per vinto e volge le sue folli intenzioni sulla sua ex moglie, Maria, sequestrandola e trattenendola in un vecchio istituto religioso.

Qui la Castaneda scoprirà che Mesia ha posizionato una bomba e minaccia di farla esplodere nel caso in cui lei si rifiuti di partire con lui. La madre di Esperanza e Beltran si appella alla forza della disperazione ed approfitterà di una distrazione momentanea di Fernando per azionare il detonatore.

Mesia rapisce Esperanza e Beltran

Mesia sarà travolto delle macerie del vecchio monastero, tanto da far presumere la sua morte.

Il suo corpo, però, non viene ritrovato dagli uomini dei soccorsi allertati da Maria, tanto da far temere alla stessa che, in realtà, sia riuscito ad uscire vivo dal disastro. Dubbi che troveranno certezza quando Fernando riappare improvvisamente giocando l'ultima carta: prima ucciderà Meliton durante un giro di perlustrazione in montagna e poi si recherà ad Avila, dove sequestrerà Esperanza e Beltran.

Inoltre tenterà di portare via Camelia dalle braccia di Matias e Marcela. Il rapimento sarà sventato da Paco che, purtroppo, perderà la vita.

Alfonso ed Emilia riabbracciano i figli

Marcela, disperata, organizzerà i funerali del padre e qui la popolazione del piccolo paese spagnolo assisterà al ritorno di una delle coppie più amate della soap di Aurora Guerra. Stiamo parlando di Alfonso e Emilia che riabbracceranno i loro figli, tanto da sostenerli nella loro lotta contro Fernando. Maria e Matias potranno contare non solo sugli adorati genitori, ma anche su Garcia Morales che si dichiarerà pentito di aver tramato in passato contro gli abitanti di Puente Viejo.