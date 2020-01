Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la TV Soap iberica tra le più viste in questo momento in Italia. Le trame delle puntate andate in onda a settembre in Spagna, e prossimamente in Italia su Canale 5, rivelano che Garcia Morales scoprirà finalmente la verità sulla cattiveria di Fernando Mesia. Il sottosegretario, infatti, capirà che il figlio di Olmo ha commesso molti omicidi tra cui quello di Maria Elena, Adela e Meliton.

Il Segreto: Fernando rapisce Esperanza e Beltran

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, in onda in Italia prossimamente su Canale 5, si soffermano su Fernando, il quale ammetterà tutti i suoi crimini di fronte a Garcia.

Tutto avrà inizio quando, Raimundo (Ramon Ibarra) capirà che è il vero responsabile dei vari decessi avvenuti a Puente Viejo, non è altro che il figlio di Olmo. Maria (Loreto Mauleon), invece, ignara di tutto continuerà a vivere a La Habana, fino a quando l'ex marito non deciderà di rapirla in un monastero abbandonato. Fortunatamente, il piano dell'uomo non andrà in porto, visto che la Castaneda riuscirà a scappare dopo aver provocato il crollo dell'ex edificio religioso, mentre si perderanno le tracce di Fernando (Carlos Serrano).

Ma ecco che quest'ultimo tornerà a farsi vivo, ancora più cattivo di prima. Infatti, arriverà a rapire Esperanza e Beltran. Un rapimento, che manderà nel panico Maria, mentre il sottosegretario Morales si dichiarerà disposto ad aiutarla a ritrovare i bambini dopo aver aperto gli occhi sul suo ex alleato.

Il Segreto anticipazioni: Garcia chiude i rapporti con il Mesia

Ebbene sì, Garcia scoprirà che Fernando l'ha ingannato in tutto questo tempo.

Gli spoiler de Il Segreto, andati in onda a settembre 2019 in Spagna e tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che l'Ulloa confiderà al sottosegretario che il Mesia si è macchiato le mani di sangue in svariati crimini, compresi quelli di Paco, Meliton, Adela e Maria Elena. Per questo motivo, Morales deciderà di chiudere ogni rapporto con il suo ex alleato, tanto da mettersi dalla parte dei buoni.

Inoltre, lo zio di Maria Elena sarà protagonista di un gesto di grande coraggio, quando deciderà di mettere in pericolo la sua vita per salvare Esperanza e Beltran.

Il figlio di Olmo confessa tutti i suoi crimini

In pratica, Morales si recherà sul luogo del nascondiglio del figlio di Olmo, dove quest'ultimo, smascherato, confesserà di essere il responsabile di tutti i fatti tragici avvenuti negli ultimi mesi a Puente Viejo, come l'incidente mortale di Adela e l'attentato alle sue nozze, che ha provocato la morte di Maria Elena. Infine, Fernando si darà alla fuga, mentre il sottosegretario riuscirà a salvare i figli di Maria, nonostante rimanga ferito nell'azione.