Nuovo spazio dedicato con le notizie su Il Segreto, la TV Soap iberica che ogni giorno appassiona milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate in onda da domenica 9 a venerdì 14 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Maria Castaneda comincerà a sospettare della buona fede di Dori Vilches e Fernando Mesia. A tal proposito, i fans capiranno che questi ultimi hanno una storia d'amore, mentre Don Anselmo rimetterà piede a Puente Viejo.

Il Segreto, puntata 9-14 febbraio: Maria sospetta di Dori

Le anticipazioni de Il Segreto in onda dal 9 al 14 febbraio 2020 su Canale 5, raccontano che Matias e Marcela suggeriranno a Lola di tornare a lavorare presso la bottega di vini di Prudencio dopo la loro riappacificazione. A La Habana, Dori cambierà metodo di cura, destando i sospetti di Maria, mentre ci sarà tensione tra la popolazione di Puente Viejo, scesa in piazza per via degli espropri del sottosegretario Garcia. Don Berengario, intanto, sarà costretto a raccontare la verità su Esther, la giovane arrivata nel frattempo nel paesello, prima che Dolores provochi un vero scandalo.

Irene, invece, farà confrontare la scrittura di Fernando con quella di Esteban, il sindaco di Belmonte che ha provato ad uccidere Carmelo.

La Castaneda litiga con Fernando

Allo stesso tempo, gli abitanti di Puente Viejo cominceranno a rumoreggiare sulla parentela sorta tra Esther e il prelato. Per questo motivo, il Castaneda si congratulerà con quest'ultimo per aver messo a tacere i pettegolezzi provocati dalla madre di Hipolito.

Maria, invece, accuserà il Mesia di aver obbligato l'infermiera Vilches a rendere i trattamenti più sopportabili. Fernando, a questo punto, proverà a respingere le accuse dell'ex moglie, se poi non si scoprisse il contrario. Infine, Prudencio ignorerà che Mauricio e Francisca abbiano in mente di distruggere la felicità sua e di Lola, mentre il dottor Zabaleta sarà trasferito in un altro borgo.

Dolores non vuole scusarsi con Don Berengario

Le trame de Il Segreto, in onda prossima settimana (9-14 febbraio 2020), rivelano che alcuni abitanti lasceranno il paesello dopo le minacce ricevute dal sottosegretario. Un gesto che farà preoccupare Matias, mentre Lola accetterà di diventare la moglie del fratello di Saul. Intanto, Isaac e Elsa comunicheranno a Consuelo di aver raggiunto il posto prefissato per la loro luna di miele. Inoltre, i coniugi Guerrero cercheranno di tranquillizzarla sulle loro condizioni di salute. A La Habana, Dori garantirà a Fernando di eseguire i suoi ordini, mentre Tiburcio pretenderà che Dolores chieda scusa a Don Berengario per il suo comportamento.

Peccato che quest'ultima si rifiuti di procedere in questo senso.

Don Anselmo torna, il Mesia ha una storia con la Vilches

Don Anselmo tornerà a Puente Viejo per la gioia di tutti i suoi amici. Qui, il prelato farà la conoscenza della Soto, che gli ricorderà Jacinta, la giovane che aveva finto di essere la figlia di Pepa e Tristan. Infine, Carmelo capirà che dietro le intenzioni bellicose di Garcia si nasconde probabilmente la mano diabolica del Mesia, mentre i telespettatori capiranno che quest'ultimo ha una relazione sentimentale con la Vilches.