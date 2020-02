Prosegue l'appuntamento con le sorprendenti novità su Il Segreto, la TV Soap incentrata sulle vicende ambientate in un piccolo borgo iberico. La trama della puntata del 3 febbraio 2020 su Canale 5, rivela che Severo Santacruz e Carmelo Leal faranno alcune indagini sul conto del sottosegretario Garcia Morales. Elsa Laguna e Isaac Guerrero, invece, comunicheranno ai loro amici l'intenzione di lasciare Puente Viejo per rifarsi una vita altrove.

Il Segreto, puntata 3 febbraio: Severo e Carmelo indagano su Garcia Morales

Le anticipazioni de Il Segreto incentrate sulla puntata trasmessa lunedì 3 febbraio 2020 annunciano importanti colpi di scena per gli amanti della soap opera di Canale 5. In particolare, tutti gli occhi saranno puntati sul sottosegretario Garcia, arrivato a Puente Viejo con intenzioni decisamente bellicose. L'uomo, infatti, avrà intenzione di costruire una diga, sommergendo le terre e le abitazioni del borgo iberico. Una decisione che susciterà il malcontento di Francisca (Maria Bouzas), Severo (Chico Garcia) e Carmelo (Raul Pena).

Proprio i due amici cominceranno a fare delle indagini sul conto di Morales.

In particolare, il Santacruz e il Leal scopriranno che quest'ultimo prova un risentimento personale verso gli abitanti del paesello iberico. Per questo motivo, avrà intenzione di distruggere Puente Viejo. Il marito di Irene e il sindaco, infatti, saranno all'oscuro che Garcia è il realtà lo zio di Maria Elena Casado De Brey e complice del diabolico Fernando Mesia (Carlos Serrano).

Isaac e Elsa vogliono lasciare Puente Viejo

Gli spoiler de Il Segreto, in programma domani 3 febbraio dalle ore 16:30 dopo il day-time del Grande Fratello Vip, si soffermano su Isaac e Elsa (Alejandra Meco), una delle coppie più amate dello sceneggiato. In particolare, la coppia prenderà una decisione molto sofferta dopo essere riusciti a diventare marito e moglie in una cerimonia intima, celebrata nella piazza di Puente Viejo.

La Laguna e Il Guerrero, infatti, doneranno alla popolazione 5 mila pesetas dopo essere stati risarciti da parte del dottor Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni). Poi, annunceranno agli amici, in particolare, Matias (Ivan Montes), Marcela e Consuelo la loro intenzione di trasferirsi per vivere in tranquillità la loro storia d'amore.

Una decisione che spezzerà il cuore della nonna di Julieta (Claudia Galan), la quale era stata vicina ad Elsa per tutta la malattia. Infine, Prudencio (Jose Milan) mediterà un piano contro Francisca, ma questa è un'altra storia. In attesa di vedere la puntata in tv, si ricorda che l'undicesima stagione della soap opera è visibile in streaming sulla piattaforma 'Mediaset Play'.