Le anticipazioni della nota soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 16 a sabato 22 febbraio, Annabelle e Denise avranno idee diverse riguardo l'operazione di Christoph e si scontreranno. Nel frattempo, Robert farà di tutto per aiutare sua figlia Valentina, tanto da mettersi nei guai. In seguito, Tobias dovrà affrontare la morte di Romy e passerà un periodo di depressione e angoscia.

Di seguito i dettagli degli spoiler di Tempesta d'amore.

Tempesta d'amore: Tobias affranto per Romy

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 16 al 22 febbraio, Annabelle mostrerà a sua sorella e a Boris che esiste un parere medico che sconsiglia di operare suo padre Christoph. Denise sarà assai turbata dal comportamento di sua sorella, così deciderà di prendere dei provvedimenti nei suoi confronti. In seguito, Robert rivelerà ad Eva di voler distruggere l'ultima prova che collegherebbe sua figlia Valentina al 'tentato omicidio' contro Christoph.

Mentre l'uomo sarà intento nel suo scopo arriverà improvvisamente la polizia. Nel frattempo, Joshua e Denise saranno notevolmente angosciati per la loro separazione, ma il ragazzo avrà timore di confessare la verità. Tobias, sarà parecchio affranto per la morte di Romy e penserà di abbandonare l'Università. Poi l'uomo leggerà una lettera della sua cugina defunta e ritroverà la forza di reagire.

Robert si dichiara colpevole

Robert sarà costretto a consegnarsi alla polizia e si dichiarerà colpevole per il tentato omicidio di Christoph. Più tardi Eva spiegherà a Valentina la complicata situazione. La notizia riguardo l'arresto di Robert giungerà presto anche al Fürstenhof, così anche Denise scoprirà ciò che è successo e sarà talmente sconvolta, tanto da mettere Joshua sotto pressione, poi deciderà di confessare tutta la verità.

Successivamente Jessica si confiderà con Hildegard e le dirà di non aver dimenticato del tutto Henry. Poi la donna incontrerà il veterinario in compagnia di Franzi e sarà assai gelosa. Frattanto Denise chiederà a sua zia Linda una mano per affrontare Annabelle. In seguito anche Robert e Joshua penseranno a un modo per far sì che la Sullivan non possa più far del male a nessuno.

Tempesta d'amore: arriva Linda, la sorella di Christoph

Eva si sentirà notevolmente in colpa per quanto accaduto a Christoph, così si sfogherà con Werner, quest'ultimo cercherà di consolare il più possibile la donna. Frattanto presso il frutteto della zia di Franzi si romperà un macchinario, così Alfons per aiutare le Krummbiegl procurerà a Franzi un lavoro come cameriera al Fürstenhof.

In seguito, Jessica non si fiderà della nuova arrivata e inizierà a fargli la guerra, poiché temerà la donna come possibile rivale in amore. Successivamente al Fürstenhof arriverà Linda Baumgartner, la sorella di Christoph. Allo stesso tempo Eva scoprirà che Robert potrebbe finire in galera, così la donna sarà desiderosa di raccontare la verità a Valentina, ma il marito la fermerà. Intanto Linda vorrà mettere d'accordo Annabelle e Denise, ma non avrà successo. Denise sarà convinta nel far eseguire l'operazione del padre e impugnerà la procura di Annabelle. Poi Henry, preso dall'euforia, racconterà a Jessica i dettagli della piacevole serata passata in compagnia di Franzi, così scatenerà la gelosia della Bronckhorst senza volerlo.

Successivamente Eva avrà un malore improvviso mentre è in macchina con sua figlia Valentina, quest'ultima si metterà al volante per accompagnare sua madre all'ospedale, durante il viaggio avrà un déjà vu e si ricorderà della terribile vicenda. La ragazza non riuscirà a credere di essere stata lei ad investire Christoph, così prenderà una decisione istintiva.