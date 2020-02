Continua l'appuntamento con le news sulla soap Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo annunciano che Fernando Mesia, non avendo più via di scampo, sceglierà di sequestrare Irene Campuzano, Raimundo Ulloa e Maria Castaneda, per porre fine al suo diabolico piano. Prudencio Ortega, invece, verrà nuovamente ricattato da Pablo Armeno. Infine Dolores cercherà di venire in possesso di alcune informazioni su Marina.

Il Segreto, anticipazioni della settimana 2-6 marzo: Irene e Raimundo in pericolo

Le trame de Il Segreto, attinenti alle nuove puntate che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere dal 2 al 6 febbraio, rivelano che Carmelo e Severo stringeranno un accordo con Francisca per liberarsi definitivamente di Fernando, dopo aver saputo che è l'artefice di tutte le sciagure avvenute a Puente Viejo. Purtroppo, il loro piano verrà scoperto da quest'ultimo che ascolterà un dialogo tra Raimundo e Irene. A quel punto Mesia sceglierà di sequestrare i due.

Per fortuna, l'arrivo della Montenegro eviterà il peggio, infatti la Campuzano e Ulloa usciranno sani e salvi da questa brutta situazione. La pazzia del figlio di Olmo a quel punto si focalizzerà su Maria, tant'è che sequestrerà anche lei e la porterà in un convento abbandonato.

Maria fa scoppiare un ordigno

Nonostante la situazione apparentemente disperata, Maria troverà la lucidità necessaria per prendere in pugno la situazione.

Fernando infatti ha piazzato un ordigno nel luogo di culto abbandonato che aveva lo scopo di eliminare definitivamente Raimundo e ricattare la Castaneda, costringendola a lasciare il paese con lui. Ma il suo piano criminale gli si ritorcerà contro, Maria riuscirà a fuggire ma non prima di far detonare la bomba: Mesia scompare tra le macerie del monastero. Nel frattempo Lola sceglierà di non comprare il terreno di famiglia che le aveva raccomandato sua sorella.

Pablo si farà nuovamente vivo con Prudencio, ricattandolo e minacciandolo di gravi ripercussioni, visto e considerato che non sarà più protetto da Francisca.

Il corpo di Fernando non viene ritrovato

Hipolito e Tiburcio compreranno una lavatrice per Gracia e Dolores. Quest'ultima andrà da Don Berengario per sapere cosa c'è dietro all'arrivo in paese di Marina, la mamma di Esther. Intanto la guardia civile arriva alla conclusione che Mesia sia morto durante l'esplosione, tuttavia il corpo non verrà ritrovato. Infine Maria farà le sue scuse alla Montenegro per il suo atteggiamento, tant'è che ritornerà ad abitare di nuovo in villa.