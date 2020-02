Continua l'appuntamento con novità de Il Segreto, la TV Soap scritta dall'autrice iberica Aurora Guerra che da anni viene trasmessa in Italia. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 28 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Fernando Mesia ucciderà Dori Vilches, colpevole di aver cercato di far del male a Maria Castaneda. Carmelo e Severo Santacruz, invece, scopriranno chi c'è veramente dietro le intenzioni di Garcia Morales. Infine a Puente Viejo arriverà Marina, la mamma di Esther Soto.

Il Segreto, trame della settimana 23-28 febbraio: Fernando e Garcia alleati

Le anticipazioni de Il Segreto, inerenti alle puntate in programma dal 23 al 28 febbraio rivelano che, anche se turbata dalle ricerche affettate da Irene, Maria deciderà di farsi curare ugualmente da Dori Vilches con la speranza di tenerla d'occhio: tuttavia ben presto capirà di essere seriamente in pericolo. Intanto Severo e Carmelo cercheranno di trovare un metodo per capire quale sia veramente l'intenzione di Fernando.

L'allagamento di Puente Viejo ordinata dal sottosegretario Garcia Morales sarà molto vicina, ragion per cui Don Anselmo, padre Benegario e Francisca Montenegro ritorneranno nel paesino per sostenere i cittadini, anche se invano. Nel frattempo il Mesia cadrà nella trappola organizzata dal sindaco del paese e del Santacruz: qui si scoprirà che Fernando è stato fin dall'inizio in complotto con Garcia, nonché zio dell'ormai deceduta Maria Elena.

Il Segreto al 28 febbraio: la Vilches narcotizza la Castaneda

Gli spoiler de Il Segreto in programma la prossima settimana, svelano che Don Anselmo avrà alcuni sospetti sulla Soto, in quanto pensa non sia veramente figlia di Don Berengario. Per questo motivo, il primo prete di Puente Viejo deciderà di esporre i suoi dubbi al suo collega che non crederà alla sua ipotesi, dato che anni fa ha avuto realmente una storia con Marina.

Intanto sollecitato da Irene, Anacleto pubblicherà l'articolo contro Morales, il quale si arrabbierà annunciando delle conseguenze. La Vilches narcotizzerà la Castaneda e la legherà a un lettino dove poco dopo la ricatterà con un bisturi. Nel frattempo Marina si presenterà improvvisamente nel piccolo paesino: a quel punto Esther, molto preoccupata che la verità possa venire fuori, chiederà a sua madre di andarsene, tuttavia la donna non ascolterà la sua richiesta.

Il Segreto: Fernando salva Maria e uccide Dori

Sempre dalle trame de Il Segreto, in onda fino al 28 febbraio 2020 su Canale 5 si evince che fortunatamente il rientro a La Habana di Fernando farà in modo che Dori non faccia del male a Maria.

In seguito, il Mesia si ritroverà a parlare sa solo con la Vilches: qui, dopo avergli promesso amore, la pugnalerà uccidendola con il bisturi con il quale lei aveva intenzione di uccidere la Castaneda. Ricordiamo che è possibile rivedere tutti gli episodi de Il Segreto accedendo al sito web gratuito Mediaset Play.