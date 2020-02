La settantesima edizione del Festival della Canzone italiana è giunta al termine lo scorso sabato 8 febbraio. E, intanto, si è sollevata una nuova polemica sul conto della kermesse ligure appena conclusa che riguarda la classifica finale dei voti espressi dal pubblico attraverso il televoto per l'ultima serata del Festival. Dai dati della classifica del televoto è emerso un particolare che sta facendo discutere molto in rete. Per il pubblico, Alberto Urso infatti si sarebbe dovuto classificare al secondo posto nell'ordine d'arrivo al Festival di Sanremo 2020.

Ma, com'è ormai noto ai fedeli telespettatori di Sanremo, così non è stato. Il tenore pop ed ex allievo della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, nonostante fosse dato favorito per il secondo posto dal pubblico, si è posizionato al quattordicesimo posto. A decretare l'ordine d'arrivo dei concorrenti a Sanremo 2020 è stata una media calcolata sulla base dei risultati di tre classifiche: la classifica del televoto, la classifica della giuria demoscopica e la classifica della sala stampa.

Sanremo: Alberto Urso tra i favoriti dal pubblico

Insieme alla classifica finale del televoto, in queste ore, sono state fornite dalla Rai anche la classifica dei voti espressi dalla sala stampa e quella dei voti assegnati dalla giuria demoscopica, composta da 300 fruitori di musica, scelti tra la gente. Da quanto trapelato dalle 3 classifiche è emerso che Urso è stato penalizzato in modo importante dai voti espressi sul suo conto dai giornalisti e dai voti demoscopici.

Un dettaglio, quest'ultimo, che ora divide l'opinione del web.

Tra gli utenti dei social media sono in molti infatti a contestare il piazzamento del giovane originario di Messina e classe 1997 a Sanremo. L'artista messinese non è riuscito a piazzarsi nella top ten della classifica finale dell'evento. Tra i commenti giunti in suo favore si legge in particolare un messaggio condiviso da Rudy Zerbi in un tweet.

Rudy Zerbi commenta la classifica finale del televoto

Lo scorso 9 febbraio, il noto professore di canto di Amici ha espresso, non troppo velatamente, il suo disappunto sull'ordine d'arrivo dei concorrenti a Sanremo 2020, mostrando proprio la classifica del televoto che dava Alberto Urso al secondo posto. "Classifica televoto di ieri sera. Non credo serva aggiungere altro. #Sanremo 2020", ha, infatti, scritto sibillino Zerbi, all'indomani della finale del Festival.

E sotto l'ultimo post di Zerbi non sono mancati i commenti degli utenti. "Spero che questo faccia capire ad Alberto quanta gente lo stimi per il suo infinito talento!", ha scritto qualcuno.

Tra i messaggi destinati a Rudy, poi, emergono anche i commenti di chi contesta quanto riportato dal professore, come il seguente: "Serve invece aggiungere che ci vuole rispetto per i vincitori, per chi li ha votati. Considerando tutte le giurie, che il podio è fatto di Artisti con bellissime canzoni, congratularsi costa fatica? Trovo questa storia dei repost del televoto di pessimo gusto e non professionale".