La serie televisiva di origini spagnole Il Segreto continua ad essere molto seguita. Dagli spoiler relativi a ciò che succederà nelle puntate spagnole in onda alla fine di febbraio 2020 si evince che Eulalia Castro non riuscirà a vendicarsi di Francisca Montenegro. La zia del defunto Salvador esalerà l’ultimo respiro per mano della marchesa Isabel De los Visos, dopo aver tentato di uccidere la sua acerrima nemica. La malefica donna prima di morire, farà entrare nel panico totale la storica darklady dello sceneggiato, facendole capire che suo marito Raimundo Ulloa farà una brutta fine.

Il Segreto, trame Spagna: il capitano Huertas sospetta della Montenegro

Dei nuovi colpi di scena faranno rimanere con il fiato sospeso i fan spagnoli della soap Il Segreto, la prossima settimana. Le anticipazioni degli episodi in programma su Antena 3 dal 24 al 28 febbraio 2020 svelano che Urrutia farà presente al giornalista Santos di avere le prove per poter dimostrare ciò che è accaduto nella fabbrica di Bilbao in passato. Intanto Ignacio fisserà un appuntamento con María Jesús, per sapere se ha accettato la sua offerta economica per allontanarsi da loro figlio Pablo.

Mauricio prenderà le difese di Francisca, quando il capitano Huertas sospetterà che potrebbe essere l’omicida della marchesa Isabel. Nel contempo al cimitero tutti attenderanno l’arrivo della bara, invece Dolores rimarrà sorpresa per l’assenza della Montenegro.

Il giornalista Santos e la madre di Pablo mentre si troveranno all’ostello, daranno l’impressione di aver pianificato qualcosa. Il caposquadra Maqueda e il capitano Huertas, distrutti per il decesso di Isabel, vorranno scoprire da chi è stata uccisa.

Francisca, offesa per aver appreso di essere sospettata come probabile assassina della marchesa, affermerà che era come una sorella per lei. Tomas ringrazierà Alicia per averlo supportato in questi difficili giorni, invece Ignacio si arrabbierà con Rosa per non sostenere il fidanzato Adolfo.

Isabel mette fine alla vita di Eulalia, Francisca preoccupata per il marito

Successivamente il Solozabal, non appena María Jesús accetterà il suo denaro, le chiederà di partire il più presto possibile.

Rosa, quando il suo promesso sposo le dirà di aver deciso di posticipare il loro matrimonio di qualche settimana, esigerà di sapere se è ancora innamorato di Marta. Eulalia si avvicinerà alla tomba di Isabel, e sarà determinata ad aspettare l’arrivo di Francisca per portare al termine la sua vendetta. A quel punto la Castro inviterà Campuzano ad andarsene, sottolineandole di voler affrontare la sua nemica da sola.

Quando la Montenegro metterà piede al cimitero, fingerà di essere sorpresa di vedere la zia del suo defunto primo marito Salvador in carne ed ossa. Proprio nell’istante in cui Eulalia tenterà di uccidere la moglie di Raimundo, ci sarà l’intervento di Isabel.

A questo punto la Castro, sul punto di morire, avvertirà la Montenegro dicendole che non rivedrà mai più suo marito Raimundo vivo. Il capitano Huertas, Mauricio, e Tomas, arriveranno sul luogo del delitto, e apprenderanno che la marchesa ha messo fine alla vita di Eulalia per autodifesa. Nel contempo Mauricio, quando vedrà Francisca preoccupata per il consorte, le assicurerà che lo troveranno. In seguito Isabel dovrà dare le dovute spiegazioni sulla sua finta morte architettata con la Montenegro, per tendere una trappola alla Castro.

Rosa cade dalle scale, Campuzano viene arrestato

Adolfo prometterà a Rosa che sarà un padre esemplare, invece Pablo farà sapere a Carolina che sua madre se ne andrà via da Puente Viejo.

Rosa visiterà la sua futura suocera, e oltre a farle i complimenti per la sua abilità strategica, le dirà di voler essere come lei. Francisca incontrerà Matias, per metterlo al corrente del pericolo che corre Raimundo. Mauricio, dopo aver scoperto che Eulalia prima di morire è stata vista in compagnia di un ragazzo magro con un solo occhio, chiederà aiuto al capitano Huertas per poter trovare l’uomo in questione. Matias condividerà con Marcela la sua paura per suo nonno, invece il Godoy apprenderà tramite il capitano che la foto dell’Ulloa è scomparsa.

Intanto Tomas, dopo aver detto alla madre Isabel di credere che la Montenegro si sia servita di lei per trarne del vantaggi, conforterà il fratello.

Purtroppo Rosa, dopo aver avuto uno scatto di rabbia che ricorderà lo stesso atteggiamento folle di sua madre Doña Begoña, cadrà dalle scale con indosso il suo abito da sposa. Infine grazie a Mauricio e Matias, il servitore della defunta Eulalia, cioè Campuzano, verrà arrestato dalle autorità, invece Isabel regalerà un orologio ad Inigo.