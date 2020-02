Novità importanti in arrivo per don Berengario nei prossimi episodi de Il Segreto. Le anticipazioni spagnole relative alle puntate in onda tra qualche settimana su canale 5, rivelano che il sacerdote prenderà un'importante decisione destinata a cambiare completamente la sua vita. L'uomo di chiesa, ad un certo punto, si renderà conto di non avere mai smesso di amare, Marina, la madre di sua figlia Esther e deciderà di lasciare gli abiti talari per vivere alla luce del sole la storia d'amore con lei.

Prima di arrivare a tutto ciò, però, don Berengario, si ritroverà ad affrontare diverse difficoltà.

Il Segreto, trame: Esther estorce denaro a don Berengario

Nei prossimi episodi italiani de Il Segreto, don Berengario verrà ingannato dalla sua ritrovata figliola Esther. La giovane a conoscenza del fatto che il genitori è ricco di famiglia, gli farà credere di essere piena di debiti e di avere bisogno dell'esorbitante cifra di 500.000 pesetas. Il sacerdote volendo aiutare la figlia, inizierà a mettere da parte del denaro.

Tuttavia, l'arrivo di Marina a Puente Viejo darà modo ai telespettatori di comprendere che la figlia sta soltanto prendendo in giro il povero Berengario. Subito dopo, Marina cercherà di mettere sull'avviso il sacerdote svelandole l'inganno, ma Esther giocherà d'anticipo e si introdurrà furtivamente nella casa parrocchiale per estorcere ben 300.000 pesetas al ritrovato padre prima di far perdere le sue tracce non dicendo nulla a nessuno dove andrà.

Anticipazioni italiane de Il Segreto: don Berengario ancora innamorato di Marina

Le anticipazioni italiane de Il Segreto, rivelano che don Berengario sarà molto deluso per l'inganno che sua figlia Esther ha perpetrato nei suoi confronti, ma poco a poco riuscirà a riprendersi e passerà molto tempo in compagnia di Marina. Proprio il trascorrere del tempo insieme a lei, gli farà comprendere come i suoi sentimenti nei confronti della donna non sono mai cambiati.

L'uomo, infatti, si confiderà con l'amico don Anselmo e gli svelerà di non aver mai smesso di amarla visto che la loro relazione giovanile si interruppe nel momento in cui, Marina decise di andare via quando lui era ancora un novizio senza dargli spiegazioni. Dal canto suo, anche Marina non potrà non ammettere di provare sentimenti importanti nei confronti di don Berengario e pur di non soffrire più deciderà di lasciare Puente Viejo. Tuttavia, il giorno stabilito per la partenza, accadrà qualcosa che non aveva previsto e che la lascerà piacevolmente sorpresa.

Il Segreto: don Berengario lascia gli abiti talari

Ebbene sì, don Berengario non volendo più reprimere l'amore che sente per Marina, lascerà il sacerdozio e la raggiungerà in stazione in abiti civili. Una volta giunto sul luogo, l'uomo le chiederà di non partire e le svelerà di aver lasciato gli abiti talari per essere felice accanto a lei e vivere alla luce del sole la loro storia. La donna, seppur incredula e sorpresa da quella dichiarazione, accoglierà la novità in maniera positiva ed i due si baceranno appassionatamente. Subito dopo, Berengario svelerà all'amico don Anselmo ciò che ha fatto e si incaricherà di riferire ai compaesani di non essere più un servitore di Dio, ma non tutti prenderanno bene quella notizia.

Comunque sia, l'uomo una volta ritrovata la donna che ama, vorrà ritrovare anche sua figlia Esther, in modo tale da ricomporre la famiglia che non ha mai avuto visto che quando Marina andò via senza nessuna spiegazione, lui decise di abbracciare la vita ecclesiastica. Riuscirà don Berengario a realizzare questo desiderio? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni sugli episodi italiani de Il Segreto.