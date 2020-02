Saranno abbastanza movimentate le puntate italiane della famosa telenovela Il Segreto, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset la prossima settimana. Fernando Mesia dopo aver impedito all'infermiera Dori Vilches di togliersi di mezzo Maria Castaneda, si vendicherà nel peggiore dei modi. Il figlio del defunto Olmo si sbarazzerà della scomoda donna, uccidendola e facendo sparire il corpo senza vita della stessa. La giovane Esther Soto, invece proprio quando crederà di avere tutte le carte in tavole per poter truffare Don Berengario, entrerà in crisi.

A turbare la fanciulla, sarà l’arrivo inaspettato a Puente Viejo della madre Marina, che rischierà di far venire a galla tutte le menzogne che la figlia ha raccontato alla sua ex fiamma.

Il Segreto, spoiler all’1/03: Maria capisce di essere in pericolo

Dei grandi colpi di scena caratterizzeranno gli appuntamenti italiani della soap Il Segreto, in onda dal 23 all’1° marzo 2020. Maria verrà a conoscenza di qualcosa di sconcertante sulla sua infermiera Dori Vilches. Intanto Fernando stringerà una pericolosa alleanza con il sottosegretario Garcia Morales, contro gli abitanti del quartiere.

La Castaneda se in un primo momento crederà di poter tenere a bada la sua assistente, poi si renderà conto di poter correre un grosso pericolo a causa della donna. Allo stesso tempo Francisca, Don Anselmo e Don Berengario, cercheranno di far ragionare il colonnello Garcia, invece il Mesia cadrà in una trappola architettata da Severo e Carmelo per smascherarlo. Scendendo nel dettaglio, il primo cittadino e il Santacruz inviteranno la Montenegro a recarsi nello stesso capannone, in cui attenderanno il figlio del defunto Olmo.

Arriva Marina a Puente Viejo, Fernando uccide Dori

Don Anselmo cercherà di far aprire gli occhi al collega Don Berengario, dicendogli che Esther potrebbe non essere veramente sua figlia. In seguito, il giornalista Anacleto pubblicherà un articolo ai danni di Morales, facendolo andare su tutte le furie. L’infermiera Dori comincerà ad usare le maniere forti con Maria, visto che la legherà al lettino e sarà pronta a farle del male con un bisturi.

All'improvviso a Puente Viejo metterà piede Marina, la madre di Esther: quest’ultima intimorita dall'idea che la donna che l’ha messa al mondo potrebbe far venire alla luce la verità, la inviterà a lasciare il quartiere. La Vilches tenterà di porre fine all'esistenza della figlia di Emilia e Alfonso: per fortuna la malvagia infermiera non si macchierà le mani di sangue grazie all'intervento di Fernando. Quest’ultimo per impedire alla psicopatica Dori di svelare il loro piano, non ci penserà due volte a farla fuori pugnalandola e facendo sparire le sue tracce.

Esther inganna Don Anselmo, la Castaneda sequestrata dal Mesia

Intanto Esther sarà sempre più preoccupata, sia per aver fatto credere a Don Berengario che sua madre è morta, e per avergli detto di avere dei grossi debiti. La giovane Soto nonostante la forte tensione, non appena Don Anselmo la sorprenderà in compagnia di Marina, gli farà credere che si tratta di una sconosciuta. Intanto il perfido Fernando dopo essere sfuggito dalle grinfie di Leal e del marito di Irene, porterà via con sé Maria. Esther continuerà a portare avanti la sua messinscena, fingendosi sorpresa quando sua madre Marina che considerava morta si presenterà nella casa parrocchiale, anche senza la sua approvazione.

Quest’ultima e Don Berengario faranno capire di essere abbastanza emozionati, quando si troveranno faccia a faccia.