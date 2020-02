Giovedì 30 gennaio, presso gli studi Elios di Roma, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Over. Dame e cavalieri si sono ritrovati dinanzi alle telecamere e, stando a quanto riportato dalle anticipazioni del sito Il Vicolo delle News, non sono mancati i colpi di scena.

Innanzitutto, sembra che Gemma Galgani abbia già deciso di interrompere la conoscenza con Emanuele. Nel corso della puntata è intervenuta anche Ida Platano come ospite. La dama bresciana ha partecipato alla sfilata a tema.

Tuttavia, quando le è stato chiesto del suo rapporto con Riccardo, pare abbia preferito non rispondere, per poi scoppiare in lacrime e far capire che ci potrebbe essere di nuovo una crisi in corso.

Anticipazioni U&D: Gemma chiude anche con Emanuele

Le anticipazioni sulla nuova registrazione del Trono Over di U&D riportano novità riguardanti la storica dama Gemma Galgani. La donna, infatti, dopo il consueto sfogo post-puntata, è entrata in studio per raccontare come sta procedendo la sua conoscenza con Emanuele.

Si viene a sapere che i due sono usciti a cena la sera precedente e che si sono scambiati ben tre baci. Proprio uno di questi diventa motivo di discussione, poiché Gemma ha detto di non aver particolarmente apprezzato il "bacio umido" del corteggiatore. E così, nonostante fosse sembrata particolarmente presa da lui, a sorpresa ha deciso di chiudere con Emanuele.

Dopo il bacio con Emanuele, Gemma tronca la conoscenza

Se Gemma ha dimostrato di non aver gradito molto le avance di Emanuele, la stessa cosa non è stata per le altre dame. Il cavaliere, infatti, ha attirato su di sé le attenzioni di diverse protagoniste del parterre femminile, le quali lo hanno apprezzato anche per le sue doti di ballerino e per il modo di fare schietto e un po' birichino.

Il pubblico in studio si è schierato contro la decisione della Galgani ma, nonostante ciò, la dama ha confermato di non voler tornare sui suoi passi, spiegando che l'addio ad Emanuele è dovuto ad una mancanza di trasporto verso di lui.

Ida Platano in lacrime per Riccardo

Gli spoiler relativi alla registrazione di U&D del 30 gennaio svelano inoltre la presenza di Ida Platano in puntata. La dama bresciana è tornata in trasmissione per partecipare alla sfilata dal tema "Stasera mi dirai di sì". Durante la puntata, però, pare sia scoppiata a piangere nel momento in cui Maria De Filippi le ha chiesto delucidazioni sulla sua relazione con Riccardo. Ida ha preferito non rispondere, ma le sue lacrime sono sembrate un chiaro segnale di una probabile crisi di coppia.

In attesa di ulteriori novità su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma anche su Gemma Galgani, si ricorda che, quanto accaduto nella registrazione di Uomini e Donne del 30 gennaio, andrà in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5.