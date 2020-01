Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la TV Soap di grandissimo successo delle reti Mediaset. Gli spoiler spagnoli in onda ad inizio febbraio 2020 su Antena 3, rivelano che Francisca Montenegro chiederà a Mauricio Godoy di indagare sul conto della marchesa Isabel, mentre un giornalista, un certo Alberto Santos arriverà alla Casona alla ricerca di informazioni su di un incidente in fabbrica.

Il Segreto: l'arrivo di Alberto Santos, Francisca chiede aiuto a Mauricio

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi spagnoli in onda ad inizio febbraio in Spagna, rivelano che Adolfo e Marta decideranno di vivere il loro amore, tanto che il primo vorrà raccontare alla sua promessa sposa Rosa di voler annullare il loro matrimonio.

Tomas, intanto, confiderà ad Alicia di aver rinunciato a Marcela, visto che non potrà mai averla dopo il ritorno di Matias nella sua vita. Per questo motivo, la figlia di Urrutia lo incoraggerà a voltare pagina. Più tardi, la ragazza confesserà alla madre Encarnacion di temere per la vita della piccola Camelia, rimasta intossicata in un incendio.

Marta, invece, sarà in pensiero per Rosa scomparsa nel nulla, mentre alla Casona giungerà il giornalista Alberto Santos interpretato dall'attore Gonzalo Trujillo, già protagonista della soap opera di "Una Vita" nei panni di Mauro San Emeterio.

L'uomo, infatti, rivelerà di voler indagare sull'incidente accaduto nella fabbrica di Bilbao, tanto da chiedere informazioni ad Urrutia, il quale farà scena muta di fronte alle sue domande. In comune, Francisca confiderà a Mauricio di sospettare che Isabel sia dietro gli incendi accaduti a Puente Viejo. A tal proposito, Godoy accetterà con molto piacere di tornare ad aiutare la sua padrona ad indagare per conto della marchesa.

Godoy indaga su Isabel, Ignacio vede Adolfo e Marta insieme

Le trame spagnole de Il Segreto, in onda prossima settimana in Spagna 3-7 febbraio 2020, rivelano che Rosa tornerà sana e salva dopo aver passato un'intera notte fuori, destando le preoccupazioni di Adolfo e Marta. Il giornalista Alberto Santos, invece, chiederà ad Ignacio informazioni sull'incidente in fabbrica. Ed ecco che Solozabal spiegherà che il fatto è stato già chiarito, tanto che non c'è nulla da indagare.

Mauricio, intanto, confesserà a Matias i suoi sospetti. Godoy, infatti, scoprirà che tutte le terre di Francisca sono state incendiate dopo essere state acquistate da Isabel. Allo stesso tempo, Don Ignacio vedrà Marta e Adolfo in atteggiamenti compromettenti alla Casona. Per questo motivo, il Solozabal caccerà di casa il giovane De Los Vivos, mentre chiederà spiegazioni alla figlia sull'accaduto. Infine, Don Filiberto verrà assalito da due delinquenti, che lo lasceranno privo di vestiti in un angolo.