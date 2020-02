Le anticipazioni americane di Beautiful continuano a raccontare gli sviluppi conseguenti lo scambio di culle di Beth. Il piano di Reese e Flo inizierà a vacillare quando arriverà a Los Angeles Thomas, deciso a conquistare Hope e rovinare la vita a Liam. Il giovane Spencer, che nel frattempo era volato a Parigi per stare con Steffy, Kelly e Phoebe, tornerà immediatamente in città per evitare il peggio.

Nel frattempo, Sally verrà a sapere da Wyatt che Thomas ha tutte le intenzioni di mettere nella sua rete Hope, senza curarsi del fatto che sia sposata e che stia ancora soffrendo per la perdita di Beth.

Inaspettatamente, anche Ridge sarà dalla parte del folle figlio, cosa che farà allontanare emotivamente Brooke.

Beautiful, trame americane: Wyatt 'tradisce' Sally

Nelle prossime puntate della soap opera, Brooke sarà delusa da Ridge, certi che Hope, Thomas e Douglas potrebbero formare una famiglia perfetta. Come se non bastasse, il Forrester confesserà alla moglie di sperare che Steffy e Liam tornino insieme. La Logan inizierà così a vedere Ridge sotto una luce diversa. Intanto, Sally dirà a Wyatt di aver saputo che Thomas sta cercando di rovinare il matrimonio di suo fratello, in modo da conquistare il cuore di Hope.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Wyatt si infurierà con la sua fidanzata per il fatto di non avergli rivelato quanto prima i piani di Thomas. A consolarlo ci sarà Flo, con la quale si scambierà un bacio. Wyatt lo confesserà a Sally che, delusa da questo 'tradimento', farà le valigie e se ne andrà di casa.

Quinn, ovviamente, sarà al settimo cielo quando saprà che suo figlio ha lasciato l'odiata Spectra, mentre Flo inizierà a sentirsi in colpa nei confronti della sua nuova fiamma, visto che è una delle custodi del segreto sullo scambio di culle di Beth.

Thomas inganna Hope

Le trame di Beautiful raccontano che Wyatt, dopo aver intuito la pericolosità di Thomas, chiamerà con urgenza Liam per metterlo al corrente di ciò che sta accadendo. Il Forrester sta facendo di tutto per conquistare Hope e, per raggiungere il suo scopo, sta manipolando il piccolo Douglas, ancora destabilizzato per la dipartita di Caroline.

Thomas, completamente fuori controllo, darà ad Hope un anello di fidanzamento, dicendole che Caroline, prima di andarsene, gli fece promettere che sarebbe stata proprio Hope a prendersi cura di Douglas.

La Logan, già fragile di suo, si sentirà intrappolata in un turbine di emozioni.

Liam e Thomas allo scontro nelle puntate americane di Beautiful

Thomas sarà furibondo quando saprà che Liam è tornato da Parigi. I due avranno un confronto difficile, nel corso del quale il giovane Spencer accuserà Thomas di aver tentato di manipolare Hope.

Intanto, Flo e Wyatt ripercorreranno la loro storia d'amore ai tempi del liceo e, con molta emozione, progetteranno il loro futuro in coppia. Infine, gli spoiler di Beautiful delle puntate americane raccontano che Katie e Shauna elaboreranno un piano per mettere alla prova la fedeltà di Bill.

La Fulton proverà a sedurre il magnate che, inaspettatamente, non cederà alle sue lusinghe. Ciò darà la prova a Katie che il suo ex marito è realmente interessato a ricostruire una famiglia insieme a lei e al piccolo Will.